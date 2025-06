Vivid Fun: Shoeby X Lizzy van der Ligt

Shoeby en stylist-influencer Lizzy van der Ligt bundelen opnieuw hun krachten en presenteren met trots hun vierde gezamenlijke collectie: Vivid Fun. Een capsule collectie vol kleur, power en fun, ontworpen voor de zomer – en vooral voor iedereen die durft te stralen. Denk: festivalproof silhouetten, speelse details, en styling die van het strand tot een rooftop party werkt. Deze collectie is niet alleen een feestje om te dragen, maar ook een ode aan persoonlijke expressie van Lizzy.

Een perfecte match van stijl én visie

Wat deze samenwerking bijzonder maakt? Shoeby en Lizzy delen een hart voor styling en een passie voor popular fashion. Lizzy’s kenmerkende flair – kleurrijk, vrouwelijk, uitgesproken – sluit naadloos aan bij Shoeby’s sophisticated street style met een populaire twist. Net als onze personal stylists in de Shoeby-stores, is Lizzy een ware styling expert. Ze weet als geen ander hoe je items transformeert tot een unieke look. Deze collectie is dan ook niet alleen ontworpen mét Lizzy, maar vóelt ook 100% als haar. Van oversized baseball tee tot paillettenrokken en opvallende accessoires – alles is doordrenkt met haar style handschrift.”

Shoeby X Lizzy van der Ligt Credits: Shoeby

Shoeby X Lizzy van der Ligt Credits: Shoeby

Vivid Fun: designed to play, styled to slay

De naam zegt het al: deze collectie draait om plezier, kleur en creatieve combinaties. Mix & match is key. Van felgeel tot roze – elke kleur mag, alles kan. Denk grote strikken op blazers, ballonrokken, sporty girly tops en statement accessoires die je outfit in één keer afmaken. Lizzy’s favoriete piece? De kleurrijke baseball tee, oversized gedragen voor die nonchalante cool-girl vibe. Ook opvallend: de paillettenrok, die net zo goed werkt voor een summer night out als voor een beach lunch. En met must- have sieraden zoals de pearly shell necklace en leopard bangle, maak je iedere look af zoals alleen Lizzy dat kan.

Shoeby X Lizzy van der Ligt Credits: Shoeby

Shoeby X Lizzy van der Ligt Credits: Shoeby

Limited, luxe en vol beleving

De Vivid Fun collectie is vanaf 5 juni exclusief verkrijgbaar in geselecteerde Shoeby-stores en via shoeby.nl. De collectie biedt statement fashion met een luxe uitstraling – van €17,99 voor accessoires tot €99,99 voor de eyecatcher blazer. Wat de collectie uniek maakt is niet alleen de vormgeving, maar ook het verhaal erachter: van concept tot creatie was Lizzy intensief betrokken. Het resultaat is een veelzijdige en expressieve collectie die iedereen uitnodigt om te spelen met stijl. Want bij Shoeby geloven we: Together we find the perfect you.