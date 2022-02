Voel je op en top vrouwelijk met de hippe voedingstops van Untouched Underwear

Het vinden van de juiste voedingsbeha kan lastig zijn. Praktisch gaat vaak gecombineerd met saai en degelijk. Maar dat is nu verleden tijd. Het duurzame merk Untouched Underwear kreeg van moeders te horen dat hun comfortabele, zachte en trendy tops perfect geschikt zijn bij het geven van borstvoeding.

De duurzame tops van Untouched Underwear zijn een lust voor het oog, zacht voor je borsten en geven je kraamtijd letterlijk nóg meer kleur. Wat wil je nog meer?!

Zachte voedingstops

Ben je net mama geworden en op zoek naar een voedingsbeha die niet saai en oubollig is? Dan ben je bij Untouched aan het juiste adres. Het merk heeft moeders gevraagd hun tops te testen en dat is goed bevallen! De hippe bh’s zijn gemaakt van Comfywood®, een stof nog zachter dan bamboe. Aangevuld met duurzaam katoen en een vleugje elasticiteit, ontstaat een supersterk en zacht materiaal dat niet doorschijnt en zorgt voor een snelle vochtopname. De zachte tops zijn fijn als je net moeder bent geworden en last hebt van gevoelige borsten en/of een reactieve huid.

Beeld: Untouched Underwear, dames collectie, eigendom van het merk.

Gave fotoprints

Of je nu op een roze wolk zit of moet dealen met slaaptekort door de nachtelijke voedingen: met de voedingstops van Untouched voel je je als moeder hip én sexy. Kies je voor de fruitige Sweet Kiwi bralette of ga je op de romantische toer met de Romantic Roses? Ook de Precious Parrot of Rizzling Reptile brengen eenvoudig variatie aan en geven je kledingkast een funky boost. Borstvoeding geven wordt één groot feest en mocht je baby melk spugen over je gave voedingstop, dan is dat geen enkel probleem. Ook na ontelbare wasbeurten blijven de prints scherp en vol van kleur.

Over Untouched Underwear

Enthousiaste ondernemers Harold Pieters en Bas Groothelm bliezen met de rebelse fotoprint sokken van Sock my Feet iedereen omver. Dat smaakte naar meer en resulteerde in Untouched Underwear. Met het ondergoedmerk focussen de mannen op duurzaam en comfy underwear, waarop de bekende toffe fotoprints de hoofdrol spelen.