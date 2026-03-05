Voetballer Sem Steijn sluit zich aan bij Team Skechers

Skechers breidt zijn wereldwijde team van elite-voetballers uit door Sem Steijn toe te voegen – de topscorer en Eredivisie Speler van het seizoen 2024-25. Steijn speelt nu op de Skechers SKX_2 Elite-voetbalschoenen en zal te zien zijn in de marketingcampagnes van het merk ter ondersteuning van Skechers Football.

“Ik ben blij om deel uit te maken van de Skechers Football-familie,” aldus Sem Steijn. “Het woord ‘familie’ spreekt me in het bijzonder aan, omdat ik vanaf onze eerste ontmoeting direct een heel warme klik voelde met Skechers. Het belangrijkste is dat de voetbalschoenen goed zitten, zodat ik erop kan vertrouwen. Dit is zeker het geval met de SKX_2.

“Sem is het type speler waar we altijd naar zoeken voor Team Skechers,” zegt Maurice van Berkel, country manager bij Skechers Benelux. “Zijn technische vaardigheden en mentaliteit op het veld zijn uitzonderlijk, terwijl zijn focus op het voortdurend ontwikkelen van zijn spel perfect aansluit bij onze merkwaarden. Die groei en dat doorzettingsvermogen zijn essentieel om over te brengen hoe ons kenmerkende Comfort That Performs presteert voor alle spelers op het veld.”

Credits: Skechers

Sem Steijn staat bekend om zijn dynamische speelstijl, techniek en het vermogen om vanuit het middenveld het verschil te maken. Hij betrad de Nederlandse topcompetitie in 2022 bij FC Twente, waar hij zijn carrière opbouwde en de Eredivisie Speler van het Jaar werd, evenals de Willy van der Kuijlen-trofee won als topscorer van de competitie voor het seizoen 2024-25. In 2025 maakte hij de overstap naar Eredivisieclub Feyenoord en maakte hij ook zijn debuut in het Nederlands Elftal.

Skechers Football biedt een breed scala aan modellen met opties voor elk type speler en elke ondergrond. Steijn speelt op de Skechers SKX_2 Elite, een geavanceerd model ontworpen voor spelers die precisie en controle eisen. De schoen is voorzien van een gepersonaliseerde leest voor optimaal comfort, een Hyper Burst Pro™ -binnenzool, een lichtgewicht Skechers Performance Fitknit®-bovenwerk en een multidirectionele zool voor uitstekende grip op diverse ondergronden. De technische innovaties van Skechers zijn een perfecte match voor de behendigheid, snelheid en balcontrole van Steijn.

Steijn voegt zich bij een Skechers Football-selectie met onder meer mede-Nederlander Steven Berghuis, evenals Harry Kane, Mohammed Kudus, Roméo Lavia, Barış Alper Yılmaz, Anthony Elanga, Matt O’Riley, Romeo Vermant, Niccolò Pisilli, Oleksandr Zinchenko, Isco Alarcón, Leila Ouahabi en meer elite-atleten over de hele wereld.

Naast voetbal biedt Skechers ook performanceschoenen voor elite- en recreatieve atleten in hardlopen, basketbal, golf, pickleball/padel en cricket.

De nieuwe Skechers SKX_2 Elite en de volledige Skechers Football-collectie zijn verkrijgbaar via de website, geselecteerde Skechers-winkels en gespecialiseerde voetbalretailers in Europa en wereldwijd.