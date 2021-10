Volg de trends op de voet met de nieuwste beenmodecollectie van Marcmarcs

Marcmarcs komt met een nieuwe herfst/wintercollectie waarbij comfort en uitstraling de hoofdrol spelen. De luxe en kwaliteit die je van Marcmarcs gewend bent in een fraai nieuw design. Combinaties van verschillende materialen nodigen je uit om de stoffen aan te raken. Zachte stoffen, maar ook materialen met structuur en reliëf. De designers van Marcmarcs volgen de laatste trends op de voet. Zij vertalen de ontwikkelingen in het modelandschap door naar verassende nieuwe collecties.

Bruin is het nieuwe zwart

Bruin herhaalt zich in de nieuwe damescollectie in vele verschillende tinten van karamel. Dit najaar speelt Marcmarcs met verschillende prints van bloemen, dieren en geometrische vormen. Daarnaast wordt er rijkelijk gebruik gemaakt van verschillende structuren en materialen. Dit zorgt voor een luxe uitstraling en optimaal draagcomfort. De collectie is opgebouwd met veel verschillende garens zoals katoen, viscose, bamboo en lurex. En voor de koudere dagen zijn er ook warme en zachte sokken zijn gemaakt van chenille, mohair en cashmere.

Klassiek en trendy

Bij de heren zijn klassieke stijlen gecombineerd met trendy designs. We zien stippen, strepen en lijnen terug afgewisseld met tijgers, skulls en camouflage prints. Een speelse verfijnde look. Donkere kleuren vormen de basis aangevuld met ton sur ton accenten. Er wordt gespeeld met meer contrast voor een opvallendere look.

Your choice of luxury

Marcmarcs heeft bewezen dat hoogwaardige beenmode wel degelijk betaalbaar kan zijn. Al decennia lang werkt Marcmarcs samen met ambachtslieden die het naadje van de kous weten. Toewijding aan vakmanschap en verfijnd design voeren ook in de nieuwe collectie de boventoon. Marcmarcs staat bekend om de unieke mix van hoogwaardige materialen en toepassingen voor een betaalbare prijs.