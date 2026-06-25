Voor de hittegolf: Satisfy en Oakley lanceren Chapter VII, een hardloopcollectie gericht op hitte

Het Franse hardloopkledingmerk Satisfy en brillenmerk Oakley lanceren 'Chapter VII: Equipment for Our World'. Dit is een collectie ontworpen voor hardlopen en bewegen in hoge temperaturen, aldus een persbericht. De collectie is een voortzetting van de samenwerking tussen de twee merken. Het combineert exclusieve brillen met wat Satisfy omschrijft als zijn meest geavanceerde hardloopsysteem voor warm weer tot nu toe.

De brillencollectie draait om een limited-edition versie van de Oakley Straight Jacket 99 in een matzwarte kleurstelling. Volgens de merken heeft de bril Prizm Black Vented-glazen die het contrast verhogen en luchtstroom toelaten. Daarnaast heeft het een O Matter-montuur en Unobtainium-earsocks voor grip tijdens het sporten.

Beeld: Oakley

De collectie introduceert ook het Satisfy Oakley HeatCrush-systeem, bestaande uit een T-shirt, een acht-inch Desert Short, mouwen en een nekkoeler. Volgens de merken is het systeem ontworpen om een verkoelend effect te creëren als reactie op zweet en luchtstroom. De HeatCrush-stof, ontwikkeld in Japan, is bedoeld om warmte van het lichaam af te voeren wanneer vocht erdoorheen beweegt. Het verkoelende effect neemt toe naarmate de luchtstroom stijgt. Elk kledingstuk wordt met de hand geverfd in een eeuwenoud Japans verfhuis. Dit geeft volgens de merken elk item subtiele variaties in kleur en textuur.

De Satisfy Oakley Chapter VII-collectie wordt wereldwijd gelanceerd op 25 juni. De collectie is verkrijgbaar via de websites van beide merken en bij geselecteerde Oakley-winkels en retailpartners wereldwijd.