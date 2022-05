Voor elke gelegenheid een outfit met SUN68

De mens niet langer als eindconsument zien maar als het middelpunt van het creatieve proces, dat is waar Italiaans casual-wear modemerk SUN68 voor staat. Gewijd aan het ontwerpen van kleding met bijzonder aandacht voor details en onderzoek naar materialen, probeert SUN68 afstand te nemen van de traditionele regels van de mode en laat het zich inspireren door gewone mensen en hun alledaagse leven maar wilt tegelijkertijd ook hen inspireren.

SUN68 weet zich dan ook goed te onderscheiden door voor elke gelegenheid te ontwerpen en valt op door hun compromisloze esthetiek en originele design. De kledingstukken van SUN68 zijn perfecte voorbeelden van een tijdloze balans tussen Italiaans design en internationale allure.

Een outfit vinden voor welke gelegenheid dan ook is met SUN68 een eitje. Of je nou een avondje gaat stappen, een chique diner hebt of gewoon lekker gaat loungen, SUN68 heeft voor elke situatie een passende look.

Check deze video voor een preview van de SUN68 FW22 collectie.

Eigendom: SUN68