Vooruitblik voorjaar/zomer 2026: FLORIS VAN BOMMEL investeert in internationalisering

FLORIS VAN BOMMEL, een van de meest gerenommeerde schoenmerken van Europa, herstructureert de distributiestrategie. Het familiebedrijf verplaatst de beurspresentatie steeds meer naar internationale platforms, gezien de aanhoudende teruggang en het wegvallen van toonaangevende Duitse beurzen. Deelname aan de MICAM in Milaan is het startschot van een wereldwijde expansiestrategie.

“Helaas zijn in Duitsland alle toonaangevende beurzen of grotere beurs formaten allang verdwenen”, aldus Pepijn van Bommel, commercieel directeur. Het bedrijf blijft echter aanwezig in Duitsland tijdens relevante order periodes, ook al hebben deze nog maar regionale aantrekkingskracht.

Focus op wereldwijde aanwezigheid: Internationale expansie als vijfde distributie pijler

Met ingang van seizoen 2026 opent FLORIS VAN BOMMEL de beproefde distributiekanalen – retail, wholesale, e-commerce en dropshipping – internationaal in het kader van een gerichte internationale expansie. Het doel is het opbouwen van langdurige partnerships met distributeurs en handelspartners buiten de huidige kernmarkten Duitsland, de Benelux, Oostenrijk en Zwitserland. “We zetten deze stap vanuit een stabiele marktpositie. Onze collecties zijn volwassen en duidelijk gepositioneerd in het internationale premiumsegment”, benadrukt Pepijn van Bommel.

SS26 Menstyles Credits: Floris van Bommel

SS26 Menstyles Credits: Floris van Bommel

Europese productie, bewezen kwaliteit

Ondanks de internationalisering blijft de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en herkomst een centrale merkwaarde: 20 procent van de collectie wordt nog steeds in de eigen fabriek in het Nederlandse Moergestel geproduceerd, 80 procent bij langdurige partners in Portugal. De materialen, het fijnste Italiaanse leer en exclusieve stoffen, onderstrepen de premium uitstraling van het merk.

Sterke traditie, heldere toekomstvisie

Met een stabiele jaaromzet van ongeveer 60 miljoen euro (stand 2024), 150 medewerkers en eigen retailoppervlakken op elf locaties in Duitsland, België en Nederland is FLORIS VAN BOMMEL optimaal voorbereid op de volgende stap. Het bedrijf combineert 300 jaar ambachtelijke traditie met moderne merkpositionering en is klaar om nieuwe internationale markten te veroveren.

Eerste keuzes SS26

Stijlvolle lichtheid voor de zomer: Met ambachtelijk vakmanschap, de bekende aandacht voor detail en een duidelijke designhandtekening start FLORIS VAN BOMMEL het seizoen voorjaar/zomer 2026. De collecties van de Nederlandse schoenfabrikant zetten in op luxe nonchalance en stilistische verfijning.

SS26 Womenstyles Credits: Floris van Bommel

SS26 Womenstyles Credits: Floris van Bommel

Tijdloos elegante basics ontmoeten sportief progressieve silhouetten, vertrouwde innovatieve materiaalcombinaties en individueel ontwikkelde zolen. Exclusief Italiaans leer, speciaal ontworpen prints en accentuerende kleurdetails geven de stijlen het unieke FLORIS-karakter. Gesegmenteerd in de gebieden SPORT, CASUAL en DRESSED bewegen de heren- en dameslijnen zich vakkundig tussen casual comfort en stedelijke moderniteit – met een zomerse benadering die moeiteloos schakelt tussen zandstrand, stedelijke flair en een diner-ambiance.

SS26 Womenstyles Credits: Floris van Bommel

SPORT presenteert zich dynamisch, comfortgericht en materiaal-innovatief – met moderne running-stijlen, retro-sneakers en urban geïnterpreteerde activewear-looks. CASUAL staat voor nonchalante elegantie met maritieme invloeden, uitmuntend suède en slim understatement – loafers, boots en moderne hybrides in de typische FvB-stijl. DRESSED is het stijlbepalende hart van de collectie – met progressieve derby's, moderne klassiekers en karakteristieke prints, exclusief vervaardigd in Europese fabrieken.