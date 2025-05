Vrijbuiter en EK Sport bundelen krachten: grootste vakantiewinkel van Nederland breidt uit met sportassortiment

Vrijbuiter en EK Sport slaan de handen ineen. Vanaf vandaag vinden bezoekers van Vrijbuiter-winkels in Gouda en Zaandam naast outdoor- en kampeerartikelen ook een compleet aanbod aan functionele sportproducten. Van hardlopen en voetbal tot training en wintersport – met topmerken én deskundig advies.

De samenwerking met EK Sport, bekend van onder andere INTERSPORT en Runnersworld, brengt het beste van twee werelden samen: de vrijheid van buiten zijn én de kracht van sport.

“Om in te spelen op kansen in de markt, verbreden we ons productaanbod met een volwaardige sportafdeling van ruim 500 m² per winkel,” aldus Axel Vertegaal, Commercieel Directeur bij Vrijbuiter. “Onze medewerkers kunnen de klanten voorzien van deskundig advies. Niet alleen kunnen klanten vanaf nu bij ons terecht voor een loopanalyse voor de juiste hardloopschoen, maar focussen wij ons ook op samenwerking met lokale verenigingen. In EK Sport hebben wij de juiste partner gevonden om onze klanten te voorzien van de nieuwste trends op het gebied van sport.”

In de winkels worden speciaal samengestelde sportzones ingericht, afgestemd op seizoen en lokale vraag. Zo wordt het al bestaande ski- en wintersportaanbod in de wintermaanden verder uitgebreid, terwijl de sportafdeling het hele jaar door een prominente plek behoudt.

Ook Réné Lammers, Retailmanager EK Sport, ziet volop kansen: “Tijdens onze ontmoeting in Sölden bij de skitestdagen wisten we het eigenlijk al: samen kunnen we veel bereiken. Vrijbuiter krijgt toegang tot een ijzersterk sportassortiment, wij brengen kennis en activatie. Altijd met als doel: een inspirerende winkelervaring én meer rendement voor de ondernemer.”

Toegang tot topmerken

Met de samenwerking krijgt Vrijbuiter toegang tot merken als ASICS, Salomon, Nike, adidas, Puma en Atomic. Daarmee bedient Vrijbuiter zowel de recreatieve sporter als de serieuze wedstrijdloper. En dat met behoud van de vertrouwde Vrijbuiter-sfeer: persoonlijk advies en expertise in een omgeving die inspireert tot sport.

“Door deze samenwerking bieden wij nu ook op het gebied van sport de vertrouwde kwaliteit en service waar Vrijbuiter voor staat,” zegt Vertegaal. “Met EK Sport als partner kunnen we onze klanten nog beter begeleiden – of ze nu hun eerste 5 km willen hardlopen of zich voorbereiden op een mooie wintersportvakantie.”