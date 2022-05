Vrolijke ochtenden met de Tube Alarm Clock

Amsterdam, 2022 februari - We zijn blij om de komst van onze Tube Alarm Clocks aan te kunnen kondigen! Met behoud van de iconische buitenring, maar met een alarm aan de functionaliteiten toegevoegd. Het alarm en de snooze functie zijn achterin de buis geplaatst om het ontwerp niet te verstoren. De klok is nu verkrijgbaar in de kleuren zwart, messing en staal voor 89 euro.

De Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek ontwierp de iconische wijzerplaat met behulp van spuitgieten, een productietechniek waarbij aluminium door een mal wordt geperst. Het gietprofiel is wat het materiaal zijn vorm geeft. De Tube Alarm Clock is verkrijgbaar in staal, messing en zwart. Voor vrolijke ochtenden, zonder daarbij concessies te doen aan het design.

Over LEFF Amsterdam

Het maken van uurwerken in een tijdperk waarin tijd en informatie voortdurend aanwezig is, vereist dat onze horloges en klokken opvallen. Na ons debuut in de design industrie door het creëren van een serie iconische uurwerken voor binnenshuis, is onze focus geleidelijk aan verschoven naar verschillende productlijnen. We hebben LEFF amsterdam opgericht in 2011 en werken vanuit onze studio in Amsterdam. Arno en Dennis Ruijzenaars hebben het merk opgericht, en wij ontwerpen onconventionele klokken, speakers en horloges. We werken samen met Nederlands design icoon Piet Hein Eek, bekend om zijn onderscheidende meubelontwerp, architectuur en kunst.

Beeld: De Tube Alarm Clock van LEFF Amsterdam, eigendom van het merk