Waste2Wear Wint World Sustainability Award

Waste2Wear heeft de eerst plaats gewonen bij de zeer begeerde World Sustainability Awards in de categorie toeleveringsketen. Deze onderschieden onderscheiding werd verdiend als erkenning voor: hun innovatief ontwikkelde blockchain-technologie om elke stap van te meten en de lokaliseren elke toelveringsketen om volledige transparantie en naleving te garanderen.

Negen gewaardeerde juryleden met verschillende professionele achtergronden erkenden Waste2Wear voor dit unieke hulpmiddel. Ze hebben deze prijs toegekend voorde transparantie die blockchain biedt aan alle klanten van consumentengoederen. Dit omvat duidelijke details van alle materialen die in elk zijn gebruikt productieren inclusief de naleving van elke leverancier en geografische locatie. Om dit te winnen onderscheiding onder dergelijke inzendingen van hoog caliber, is echt een wereldwidje mijlpaal voor Waste2Wear en a benchmark voor uitmuntendheid in de industrie.

Sinds 2007 is Waste2Wear vooral gepassioneerd door het crieëren van duurzame oplossingen voor de textielindustrie. Ze hebben miljoenen post-consumer plastic flessen (RPET) gerecycled en polypropyleen (RPP) van gebruikte huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en wasmachines in producten variërend van tassen, ondervloeren, stoffering, gordijnen, werkkleding, tot high-end mode en sportkleding voorvlel international merken.

CEO en oprichter van Waste2Wear, Monique Maissan, verklaarde: “Een transparante toeleveringsketen is sleuten tot goed zakendoen. Het is absoluut essentieel om te garanderen dat de oorsprong van de producten is echt gemaakt van gerecyclede materialen en geproduceerd in een conforme en duurzame manier. Wij zijn echt vereerd om erkend te wordenom deze prestigieuze prijs te winnen.”

Ze voegde eraan toe: “Blochchain-transparantie is de einige manier om te latenzien dat alle stoffen, producten en spelers in productie voldoen. Het elimineert het risico van frauduleuze praktijken, in de vaak ondoorzichtige toeleveringsketens van de recyclingindustrie. Onze blockchain geeft vertrouwen in wat wordt geleverd en beschermt hen tegen valse