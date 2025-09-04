WE Fashion en Halina Reijn verrassen tijdens Amsterdam Fashion Week met unieke show in Nxt Museum

Na weken van nieuwsgierigheid presenteerde WE® Fashion op maandag 1 september haar nieuwe collectie tijdens Amsterdam Fashion Week. De show, geregisseerd door Halina Reijn, vond plaats in het Nxt Museum in Amsterdam en bracht mode, kunst en performance samen in een meeslepende ervaring.

De voorstelling stond geheel in het teken van ‘You Choose’: een pleidooi voor ‘unapologetic choices’, het vieren van individualiteit en de kracht om jezelf te zijn. Elk model, elke gast en elk kledingstuk stond symbool voor een eigen verhaal, een eigen keuze.

Credits: WE Fashion

Reijns regie gaf de presentatie een persoonlijke en artistieke lading die de traditionele catwalkshow oversteeg. Zij maakte niet alleen tekeningen die tijdens de show werden getoond, maar dacht ook mee over de casting van modellen en de muziek. Het ‘You Choose’ manifest werd gepresenteerd als inhoudelijk fundament van de show, waarmee WE Fashion haar visie op empowerment en identiteit benadrukte.

Contrasten en verrassende combinaties stonden centraal in de collectie. Strakke tailoring werd losgeschud en opnieuw gelaagd: jeans over felgroene broeken, overhemden met meerdere dassen en petten, oversized puffers die scherpe pakken doorbraken. Volledig monochrome looks vormden de ankers van de collectie.

Credits: WE Fashion

Credits: WE Fashion

“De samenwerking met Halina heeft onze collectie een extra laag gegeven: krachtig, onafhankelijk en persoonlijk,” aldus Joris Aperghis, CEO van WE Fashion. “We wilden een ervaring creëren die verder gaat dan mode alleen, en die mensen inspireert om hun eigen keuzes te vieren.”

De show was onderdeel van het officiële programma van Amsterdam Fashion Week.