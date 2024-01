Wear everywhere: de FW24 items van STUDIO AR stijl je gemakkelijk van dag tot nacht

Sneeuw, hagel, vrieskou, de winter is officieel gearriveerd. Naast de magische transformatie van landschappen kan het seizoen ook een uitdaging zijn voor je garderobe. De nieuwe FW24 collectie van STUDIO AR biedt hulp: de veelzijdige items van leer, wol en teddy draag je deze winter van dag tot nacht.

De kern van de STUDIO AR collecties ligt in de veelzijdigheid. De luxe items zijn perfect voor vrouwen die moeiteloos moeten schakelen tussen een kantooroutfit en een feestlook. Met een aantal simpele aanpassingen transformeer je de stukken moeiteloos van ‘corporate naar chic’.

Mohair van comfy naar chic

Bij mohair denk je misschien niet gelijk aan ‘party’, toch is het materiaal zo veelzijdig dat het perfect werkt voor een feestje na kantooruren. De Embla blazer van STUDIO AR bijvoorbeeld, draag je gemakkelijk overdag met een mooie jeans en loafers. In de avond nog plannen? Geen probleem. Verwissel je jeans voor een rok en je hebt je kantoorlook getransformeerd tot chic.

FW24 collectie Credits: STUDIO AR

Leather goes a long way

De leren broeken van STUDIO AR zitten al sinds het begin in de collectie, en voor een reden, je kunt er namelijk nooit mee de fout in gaan. Ze worden gemaakt van wasbaar leer en ondersteunen je op al de nodige plekken. Draag ze met sneakers achter je bureau en combineer ze met hakken voor een etentje later op de dag. Door het hoogwaardige materiaal zijn zeker niet alleen voor de winter, maar verzeker je jezelf ook van geweldige looks in de zomer.

FW24 collectie Credits: STUDIO AR

Maak het af met accessoires

Een winter outfit is niet compleet zonder goede accessoires. Maak een alledaagse look voor overdag interessanter met de tassen uit de nieuwe FW24 collectie van het merk. Ze zijn gemaakt van een ‘faux fur’ buitenkant en ruim genoeg om over je schouder te gooien tijdens een avond uit. Ga voor een statement met de paarse variant, perfect voor wat extra textuur bij een neutrale outfit.

FW24 collectie Credits: STUDIO AR

Over STUDIO AR

In 2018 startten familie en ondernemers Arden en Maral Aykaz, mede-eigenaren van moederbedrijf ARMA een nieuw label onder de naam STUDIO AR. Het groeide uit tot een geliefd merk voor vrouwen met tegenwoordig meer dan 200 verkooppunten in Nederland en 200 internationaal. Met hun jarenlange kennis over leer, shearling en suède shop je gegarandeerd een kwaliteitsproduct, waar je jaren mee vooruit kan.

Kun je niet wachten om de collectie te zien? De volledige FW24 collectie van STUDIO AR bekijk je tijdens de modefabriek op 21 en 22 januari in Amsterdam.