Weekend Max Mara vernieuwt Essentials-lijn voor Herfst/Winter 2026

Het Italiaanse merk Weekend Max Mara presenteert zijn Essentials-lijn voor herfst/winter 2026, zo blijkt uit een persbericht. Dit zijn kledingstukken ontworpen als veelzijdige items voor de dagelijkse garderobe, die het merk seizoen na seizoen vernieuwt.

Volgens het bedrijf zijn de stukken ontworpen voor eenvoudige combinaties en laagjes, en om een eigentijds accent toe te voegen aan alledaagse looks.

Credits: Weekend Max Mara

Credits: Weekend Max Mara

Weekend Max Mara, opgericht in 1983 als een casual vrijetijdscollectie, is vandaag de dag een lifestylemerk met Italiaanse roots. Het aanbod combineert formele en informele elementen in een casual-chique stijl.

Credits: Weekend Max Mara

Met de Signature Collection, ontwikkeld in samenwerking met externe creatieven, herinterpreteert het merk seizoen na seizoen zijn eigen stijlkenmerken. Weekend Max Mara heeft wereldwijd meer dan 250 eigen winkels.