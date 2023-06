Welkom in Utopia met de SS24 collectie van Dame Blanche

The BEST is yet to come… Samen werken we aan een groenere, duurzamere, mooiere en kleurrijkere wereld… UTOPIA. Een voorproefje hangt ‘nu’ al in onze showroom.

Rekening gehouden met duurzame, natuurlijke (katoen, linnen en viscose) of gerecycleerde materialen. Met liefde voor het vak gemaakt dicht bij huis.

Citrine (bijna fluo geel), orangine (tussen saumon en oranje), fuchsia, Barbie-rose (gebaseerd op de film) en het stralendste blauw, kleuren de zomer 2024.

Blanche wil mensen niet in vakjes stoppen en niemand uitsluiten. We omschrijven ons het liefst als een ‘MOOD’ collectie voor jong en oud, slank of wat ronder. We maken bewust onze ontwerpen van maat 34 tot maat 50. Met ‘MOOD’ collectie bedoelen we dat onze collectie er feestelijk kan uitzien, maar door een paar sneakers of wat sportieve accessoires wordt dezelfde outfit verrassend hip of rock & roll. JOUW MOOD BESLIST.

Wij creëren waardevolle, duurzame stuks die je dressing verrijken en die je eindeloos kan blijven combineren. Wij zijn en blijven graag die vrolijke ‘BLANCHE’ die meisjes en vrouwen mooi wil maken.

