Wereld Natuur Fonds en Fraenck lanceren accessoires van gerecyclede baddoeken tijdens week circulaire economie

Tijdens de week van de circulaire economie lanceren het Wereld Natuur Fonds (WWF) en het Arnhems modemerk Fraenck een duurzame accessoirelijn. Belangrijkste grondstof voor deze collectie is overbodig geworden merchandise van het WWF.

Het WWF kwam Fraenck op het spoor in hun zoektocht naar een duurzame oplossing voor productgroepen die al lange tijd in hun opslag lagen en niet verkocht werden. Na een inspirerende meeting werd er besloten zowel een pop-up shop als nieuwe productlijn te lanceren.

Credits: Fraenck x Wereld Natuur Fonds

Onverkochte baddoeken van WWF worden gerecycled tot nieuwe accessoires, die hiermee een nieuwe functie krijgen. Fraenck ging met deze uitdaging aan de slag. Een aantal prototypes later, werd er gekozen voor een handige sporthanddoek, een shopper en een handtas die ook als strandhanddoek ingezet kan worden.

Het Arnhemse tassenmerk staat bekend om haar circulaire tassencollectie en ontwerpt en produceert de collectie volledig in het eigen atelier. Het doel van deze tassenlijn is te laten zien dat overbodige, ongewilde producten met een relatief makkelijke ingreep nog goed een tweede leven kunnen krijgen. Fraenck, sinds 2021 B Corp, is eerder samenwerkingen aangegaan met merken en bedrijven zoals NS, Bever en Zeeman, waarin op andere manieren textielstromen een tweede leven kregen.

“We geloven in de kracht van een goed ontwerp en circulaire mode, voor een betaalbare prijs. We zijn ontzettend trots om dit project met het WWF aan te gaan. Samen zetten we hiermee weer een grote stap in de richting om de consument bewuster te maken van alle duurzame mogelijkheden om ons heen.”, aldus Pascal Mulder, mede-oprichter van Fraenck.

Naast de upcyclede productlijn zijn er ook een aantal limited edition hand- en rugtassen te verkrijgen in de tijdelijke WNF pop-up, gemaakt van upcycled post-production kunstleer en zeildoek. Deze items worden speciaal gemaakt voor deze samenwerking tussen het Wereld Natuurfonds en Fraenck.

De gerecyclede accessoires zijn vanaf 11 maart tot 17 maart verkrijgbaar op de Pop-up shop van WWF op Utrecht Centraal. De winkel is deze dagen geopend van 08:00 tot 20:00. De opbrengst van verkochte items gaat naar natuurbeschermingsprojecten van Wereld Natuur Fonds.