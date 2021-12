Who says you have to choose comfort over style?

Een vrouwelijk merk met een wow factor, met de huidige innovatieve collecties brengt Aveau businesswear naar een nieuw niveau. Met de juiste accenten, stoffen en de kleinste details toveren zij iedereen om tot een ware glamour icon.

Aveau is opgericht in 2018 door Sammy Kalksma, na het verkopen van andere merken in haar webshop wilde ze haar eigen droom naleven namelijk, een eigen collectie ontwerpen. Ze begon met hele basic pakken die inmiddels zijn uitgegroeid tot echte fashion statement pieces. Aveau is speciaal ontworpen voor de hedendaagse working woman, die er net even wat anders uit wil zien dan alle standaard pakken die je overal tegenkomt. Iedere collectie heeft zijn eigen kenmerken en attitude. Zo is iedere collectie uniek en trendy, maar toch chique.

Fotograaf: Jana Armstrong van House of Concepts

De huidige trendcollectie ‘Leather Fusion’ is een toevoeging op de ‘wearable all year round’ Classic Collection, deze collectie bestaat uit prachtige seizoen kleuren en (faux) leren stoffen voor de stoere maar ook vrouwelijke powervrouw. Zo creëert Aveau niet alleen classic en tijdloze looks maar ook hippe en fashionable trends. Er wordt tijdens deze collectie speciaal gelet op details, stoffen en de perfecte vormgeving. De stoffen zijn ontzettend stoer, uitgelijnd met faux leather in Aubergine, Cognac, Black en Olive. De modellen van de nieuwe collectie zorgen er weer voor dat de vrouwelijke vormen er op een natuurlijke manier goed uit komen.

Bij het ontwerpen van de collecties wordt er vooral rekening gehouden met de perfecte combinatie tussen een zachte vrouwelijke kant en een stoere minimalistische look. Het karakter van Aveau ligt vooral op minimalisme en oog voor detail, met één gedachte; less is more. Aveau richt zich voornamelijk op de echte powervrouw, de zakenvrouw die een risico durfde te nemen om haar eigen stijl te ontwikkelen. De visie van Aveau is om de zakenvrouw om te toveren tot een prachtige verschijning. Met tijdloze stukken in de collectie zorgt Aveau ervoor duurzaam te blijven en must haves te creëren voor iedere vrouw. Aveau concentreert zich vooral op de pasvorm van de vrouw, iedere vrouw hoort zich niet alleen comfortabel te voelen in wat ze aantrekt, maar vooral ook in haar eigen vel. Aveau wil door middel van de juiste designs dit gevoel stimuleren. Door iedere keer weer verder te denken blijft Aveau voor op de rest, in plaats van met de trends mee te gaan bedenken zij al vooraf wat er komen gaat.

Fotograaf: Jana Armstrong van House of Concepts

Lees meer over Aveau op de merkpagina: fashionunited.com/companies/aveau