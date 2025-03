Winkelstraat.nl versnelt internationale groei in Duitsland

Sinds de overname door The Platform Group AG heeft Winkelstraat.nl, het luxeplatform voor high-end mode en accessoires, een sterke groei doorgemaakt in Duitsland (omzetverdubbeling). Dankzij de expertise van The Platform Group heeft het platform zijn internationale expansie versneld en zijn positie in Europa verstevigd.

Duitsland als groeimotor

De verkoopcijfers in Duitsland stijgen fors, mede door strategische investeringen en innovatieve technologieën. “Onze samenwerking met The Platform Group bewijst zijn kracht,” zegt Joost van der Veer, oprichter van Winkelstraat.nl. “Met hun marktkennis en onze sterke positie in de Benelux groeien we sneller dan ooit.” Bovendien zien we dat de vraag in Duitsland sterk verschilt van die in Nederland, waardoor er geen sprake is van kannibalisatie tussen de markten.

Nieuwe kansen voor luxe retailers

Naast meer verkopen biedt de samenwerking retailers verbeterde processen, schaalvoordelen en internationale exposure. Hierdoor kunnen merken hun collecties efficiënter en breder aanbieden. Opvallend is dat er op dit moment een lager retourpercentage is dan gemiddeld in de Duitse markt, wat de sterke product-marktfit onderstreept.

Blik op Europa

De succesvolle expansie in Duitsland markeert een belangrijke stap in de Europese groeiambities van Winkelstraat.nl. De komende maanden blijft de focus op verdere uitbreiding en het benutten van nieuwe kansen. De overname door The Platform Group blijkt een krachtige katalysator voor versnelde internationale groei.