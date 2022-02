Wintercollectie 2022 Red-Rag boys & girls

In 2022 staat er weer een sportieve en stoere wintercollectie klaar voor de aller-stoerste kids. Een collectie helemaal gebaseerd op de trends van nu. Van sport en casual tot aan the future 90-ies. Deze collectie wil je niet missen!

In de winter van 2022 blijven we lekker comfortabel. Die trend zie je momenteel al terug in kleding en interieur. Bij Red-Rag brengen we daarom schoenen met super vette designs en zachte materialen zoals bont en nubuck. De kleuren beige, taupe en camel ga je veel terug zien en passen helemaal bij deze comfortabele winter.

Beeld: Red-Rag Shoes, collectie FW22, eigendom van het merk.

Én we gaan back-to-the 90-ies. Het verleden wordt in een nieuw jasje gestoken, echte classics worden vertaald naar nieuwe designs. Ook voor de meiden zijn er dit seizoen zwarte stoere boots. Ze noemen dit ook wel castle knights. Stoer, grof, metallic, glanzende details en borduursel omschrijven dit thema het beste.

Beeld: Red-Rag Shoes, collectie FW22, eigendom van het merk.

Het meest trendy deze winter zijn de invloeden in mode vanuit wintersport en skikleding. In dit thema zie je vooral oversized en gewatteerde (puffed) details. Er wordt gebruik gemaakt van nylon. De schoenen hebben een unieke ski sluiting, veters strikken is hierdoor niet meer nodig!

Het meest kleurrijke, disco achtige thema is culture clash. Dit thema geeft kleur en glans aan de meisjescollectie. De kleuren groen en fuchsia komen erin terug en metallic zorgt voor de glans. Bij de jongens hebben we binnen dit thema een eigen, unieke zool ontwikkeld met transparante inzet, uniek en lekker eigenwijs.