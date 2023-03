Wintercollectie 2023 Red-Rag boys & girls

Er staat weer een stoere wintercollectie klaar voor de aller-stoerste kids. Een collectie helemaal gebaseerd op de trends van nu. Van sportief en stoer tot hip en stijlvol. Ben jij er klaar voor?

In de winter van 2023 zetten we met Red-Rag boys & girls de laatste trends. Deze collectie zit weer vol met sneakers voor zowel de boys als de girls. Er is veel gebruik gemaakt van zachte materialen zoals bont en metallic bij de meiden en stoer technische materialen voor de boys. Het kleurgebruik is vrij neutraal met af en toe een toffe pop of colour.

Metallic komt dit najaar bij de girls weer he-le-maal terug. De trend zit verwerkt in onze sneakers, biker boots en ook de western boots zijn er weer! Deze keer in verschillende kleurtjes, prints en materialen.

Beeld: Red-Rag, eigendom van het merk.

Ook de invloeden vanuit wintersport en skikleding maken met de padding trend een comeback dit seizoen, terug te zien in onze snowboots. Daarnaast is de populaire ski sluiting bij de boys sneakers er ook weer! Veters strikken is hierdoor verleden tijd.

Voor de boys én girls zijn er weer sneakers in overvloed dit najaar. Vooral de sportieve look zie je hier veel terugkomen, bijvoorbeeld in de basket sneakers. Veel toffe combinaties van verschillende kleuren en materialen met grove zolen. Een aantal favorieten van vorig jaar maken een terugkeer, maar er zitten ook weer super gave nieuwe designs bij!