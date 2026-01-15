Winterlooks met een nieuwe lichtheid: Ultralight met kasjmier van Calzedonia

De Ultralight met kasjmier panty's van Calzedonia zijn de perfecte vertaling van de moderne winterlook. Een essential die ons ook in de winter beschermt tegen ijzige temperaturen bij het dragen van rokken, jurken of shorts. Als stijlvolle tegenhanger van de kasjmier tops van Intimissimi, gemaakt van hetzelfde materiaal, biedt de panty nieuwe mogelijkheden voor harmonieuze looks. Denk aan minimalistische kantooroutfits tot vrouwelijke avondstijlen, waar comfort en stijlbewustzijn samenkomen.

Ultralight met kasjmier

De Ultralight met kasjmier panty is gemaakt van een zeldzaam, bijzonder fijn garen, gebaseerd op een hoogwaardige modal-kasjmier mix. Dit zorgt voor een uitzonderlijk zacht en licht draaggevoel. De panty omhult de huid zacht en biedt een warm comfort dat je op het eerste gezicht niet van zo'n fijne panty verwacht.

De combinatie van de warmte van kasjmier en de elegante uitstraling van een lichte panty maakt dit model ideaal voor iedereen die ook in het koude seizoen niet wil kiezen tussen comfort en stijl. Of het nu gaat om een elegante jurk op kantoor, een comfortabele gebreide jurk in het weekend of statement hakken voor een avondje uit: Ultralight met kasjmier zet de benen stijlvol in de kijker en past moeiteloos bij elke moderne outfit.

De vezels: kasjmier & modal

Kasjmier vormt het hart van deze panty. Deze kostbare natuurlijke vezel, afkomstig van het fijne onderhaar van de kasjmiergeit, staat bekend om zijn zachtheid, lichte gewicht en uitstekende warmte-isolatie. De vezel is ademend en temperatuurregulerend, wat bijdraagt aan een aangenaam lichaamsklimaat, zelfs bij dalende buitentemperaturen.

Beeld: Calzedonia

Modal, een semi-synthetische vezel van natuurlijke oorsprong uit beukenhout, vult het kasjmier aan. De vezel is zacht en glad en voelt aan als viscose, maar is vormvaster, duurzamer en onderhoudsvriendelijker. De combinatie resulteert in een materiaal dat zowel luxueus als geschikt is voor dagelijks gebruik.

De Ultralight met kasjmier collectie is per direct online en in alle Calzedonia-winkels verkrijgbaar.