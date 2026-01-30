Xandres Spring-Summer 2026 - verfijnde en tijdloze mode

Met de nieuwe lente-zomercollectie nodigt het Belgische modehuis Xandres uit tot een spel van zelfexpressie, lichtheid en elegantie. Dit seizoen wordt gekenmerkt door lichte materialen, opnieuw geïnterpreteerde klassiekers, sportieve invloeden en een kleurenpalet dat zowel rust als energie uitstraalt.

Een poederachtig kleurenpalet

Vloeiende, comfortabele silhouetten met afgeronde lijnen en zachte stoffen bewegen harmonieus mee. Zachte tinten van hemelsblauw tot rokerig rosé worden verlevendigd door citrus- en oranjetonen. Saliegroen en cranberry voegen diepte en verfijning toe.

Nieuw minimalisme

Lichte en transparante materialen

Het Belgische modelabel bewijst opnieuw dat minimalisme niet koel hoeft te zijn, maar juist warmte en diepgang kan bevatten. Verborgen plooien, precieze overslagen en speelse asymmetrieën zorgen voor dynamiek. Sportieve accenten zoals fijne tennisstrepen en heldere grafische elementen voegen een frisse energie toe. Klassieke vormen worden opnieuw geïnterpreteerd, zonder het evenwicht tussen nonchalance en precisie te verliezen. Garderobe-essentials die draagbaar, tijdloos en toch verrassend nieuw zijn.Focusmaterialen in de pre-season zijn organza, taft en jacquard. Naarmate de zomer vordert, komen linnen, katoen, satijn en raffia op de voorgrond. Luchtige pieces met een natuurlijke elegantie geven de draagster extra expressie.