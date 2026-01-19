Xandres versnelt expansieplannen met forse investeringen in Nederland, dankzij positieve resultaten.

Ondanks turbulente marktomstandigheden, levert het Belgische modelabel Xandres goede resultaten: in boekjaar 2024-2025 behaalde het een omzet van 36,1 miljoen euro, goed voor een groei van 5,7%. Belangrijker nog: voor het eerst sinds de overname door het Franse Damartex in 2017 is Xandres weer winstgevend. Een mijlpaal die de duidelijke strategische keuzes van het merk bevestigt. Ook voor 2025-2026 verwacht Xandres een omzetgroei van 5% en verdere versteviging van de winstgevendheid.

Vanwege consolidatie in België, waar de markt voor Xandres qua aantal vestigingen en retail partners stilaan verzadigd is, richt het merk zich nu volop op internationalisering. Met haar succesvolle stappen in Nederland schakelt Xandres een versnelling hoger in haar expansieplannen. Op dit moment Xandres aanwezig in België, Nederland en Duitsland met in totaal 13 eigen winkels, meer dan 230 premium multimerkenboetieks en diverse online platformen.

Sinds begin dit jaar staat Willem Wijnen aan het roer als CEO. Hij brengt internationale fashionervaring mee van o.a. Van de Velde (BE), North Sails Apparel (IT) en The Sting (NL). Onder zijn leiding zet Xandres volop in op internationalisering. Het merk planned om in Nederland elk seizoen een nieuwe winkel openen. Na Den Bosch (2019) en Den Haag voorjaar 2025, opende in oktober een nieuwe winkel in Maastricht. Naast in de eigen winkels investeert Xandres stevig in wholesale-partnerships met premium multimerken boutiques. Deze initiatieven worden ondersteund door gerichte brand awareness- campagnes, met als doel de zichtbaarheid en doorverkoop in Nederland verder te vergroten. Het merk verwacht hierdoor een groei van 30% in de Nederlandse markt.

“Xandres is klaar voor een nieuw hoofdstuk van groei en die groei ligt voor een aanzienlijk deel buiten de Belgische grenzen”, zegt Willem Wijnen, CEO van Xandres. “Het merk heeft haar positie gevestigd binnen de markt van premium fashion, met haar kenmerkende tijdloze elegantie en een focus op duurzaamheid en inclusiviteit met een matenrange van 34-56. We willen nu onze status als speler in betaalbare luxe verder versterken en versneld internationaal uitbreiden om in 10 jaar een toonaangevende Europese speler te zijn. Allereerst in Nederland waar we al goede voet aan de grond hebben en de Nederlandse vrouw onze stijl buitengewoon waardeert. Tegelijk plannen we een gefaseerde expansie in Duitsland en andere Europese landen. Ondanks de volatiele marktomstandigheden, zien we duidelijke mogelijkheden voor Xandres om haar unieke positie te claimen.”

Sterk merk in disruptieve tijden

De mode-industrie staat onder druk, maar Xandres behaalt groei en positieve cijfers door consistent management van collectie, marge en door structurele investeringen in digitalisering, data-gedreven management en haar premium klantervaring. Belgische mode geldt als een kwaliteitslabel en Xandres bouwt daarop verder met een uitstekende reputatie. De collecties onderscheiden zich door tijdloze elegantie voor elk moment, met veel aandacht voor kwaliteit, pasvorm en comfort.