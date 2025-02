YOEK onthult op Valentijnsdag capsule collectie met Hannelore Zwitserlood

Het Nederlandse curvy label YOEK lanceert op de dag van de liefde, vrijdag 14 februari, een collab met een nieuwe merkambassadrice, namelijk Hannelore Zwitserlood. Na een eerste samenwerking met model en influencer Isadee Jansen haakt het merk met trots de nieuwe ambassadrice aan, welke de afgelopen tijd regelmatig in de media is verschenen met een zeer persoonlijk, eerlijk verhaal.

Hannelore Zwitserlood, ook wel “de bekendste stem van Nederland” genoemd, is inmiddels niet alleen bekend als presentatrice en nieuwslezer bij o.a. Radio 538 maar ook van haar veelbeluisterde podcast “Hannelore in je Oren” waarin ze actuele topics en taboes bespreekt waar menig vrouw zich in kan vinden.

Als groot fan van YOEK en jarenlang persoonlijk contact met het team, kwam begin vorig jaar het gesprek op gang omtrent een eventuele samenwerking voor een eigen collectie, volgens haar “een droom die uitkomt”. Er volgde een intensief brainstorm traject met moodboards, gesprekken en vooral de ontdekkingstocht van Hannelore in wat ze wil uitstralen met haar eigen lijn. Dit leidde tot twee hoofdthema’s, momenteel beide centraal in haar persoonlijke leven: ‘jezelf opnieuw uitvinden’ en ‘liefde voor jezelf hebben’. Topics die ook uitstekend passen bij de nieuwe weg die YOEK recent is ingeslagen. Vandaar de feestelijke lancering van de collectie op Valentijnsdag, een dag waarop je niet alleen de liefde voor een ander, maar vooral ook voor jezelf mag tonen!

Credits: YOEK

Credits: YOEK

Inclusieve mode

YOEK heeft vorig jaar heel bewust de benaming ‘plus size’ achter zich gelaten, na een grootse rebranding in november. Inclusiviteit binnen fashion voert de boventoon en het modelabel streeft de ambitieuze positie na een merk voor alle vrouwen te zijn. Anno 2025 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld maat 42, waarmee curves inmiddels mainstream zijn geworden. Of iemand nou maat 38 of maat 58 heeft, beide kunnen terecht bij het merk.

Deze intensieve verandering vormde tegelijkertijd de creatieve basis voor de capsule collectie YOEK x Hannelore Zwitserlood, omdat al snel duidelijk werd dat Hannelore groot fan is van vlinders. In deze periode voor haar een prachtig symbool dat onder meer het fundament heeft gevormd voor de designs. Naast haar liefde voor goud, glamour én vooral alles dat lekker zit.

Een zwart-wit vlinderdessin siert een comfortabele range aan lounge styles, waarmee je ook prima naar de supermarkt durft. Daarnaast een parel van een jurk in dezelfde print, met een vrouwelijke split en ruches, geplisseerde tunieken in goud welke doen denken aan de bekende Marilyn Monroe jurk en effen zwarte styles in verfijnd tule en mousse details. Iedere vrouw herkent het gevoel van overdag heerlijk op de bank liggen in een comfy chill-outfit, tot zich ’s avonds te hullen in haar mooiste jurk. Daar leent deze collectie zich uitstekend voor, om je gedurende de dag te ontpoppen tot een prachtige vlinder. Recent stond Hannelore al in de spotlights in de showstopper dress van de collectie, op de rode loper tijdens de RadioRing Awards in Hilversum.

Credits: YOEK

Zoals Hannelore het zelf omschrijft “dit valt op zo’n bijzondere manier samen met mijn reis van de afgelopen periode. Die vlinders staan echt voor de fase waar ik mij nu in bevind: ik ben uit mijn cocon gekomen en durf nu veel meer te schitteren en te stralen”.

De collectie YOEK x Hannelore Zwitserlood wordt gelanceerd op vrijdag 14 februari en is o.a. verkrijgbaar via de website van YOEK.