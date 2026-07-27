Zacht de zomer in: American Vintage kiest voor vloeiende stoffen en pastels

Het Franse merk American Vintage heeft zijn collectie voor lente/zomer 2026 gepresenteerd, met vloeiende stoffen, losse snits en pastelkleuren, volgens een persbericht. Het merk herinterpreteert daarin zomerse essentials in een vrouwelijke, soepele stijl.

Volgens het stylingteam van American Vintage liet het merk zich inspireren door vintage lingerie, vooral voor de prints, en werden op enkele afwerkingen kanten accenten toegevoegd.

Tot de kernstukken behoren extra lange broeken, losse hemden die open over een bralette worden gedragen en met kant versierde shorts. Genoemd worden onder meer de BOV-wikkelrok, een gestreept hemd met korte mouwen en de ZIV-sets met prints. Zacht fluweel uit de ANK-lijn voegt glans toe, terwijl de lichte badstof FUX (een zachtere versie van de bekende BOBY) en de bouclé knitwear ZOL de collectie aanvullen.

Credits: American Vintage

Credits: American Vintage

Het kleurenpalet combineert pasteltinten als Cheesecake mêlee (zacht geel), Vintage Marshmallow (poederroze), Soja (warm beige) en Vintage Splash (hemelsblauw) met donkerder tinten als Eik, Oever, Souricette en een lila Vintage Parma. Drie exclusieve prints komen terug: stippen op rokken en jurken, fijne strepen op hemden en een print met kleine bootjes op de sets.