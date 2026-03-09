Zalando viert ‘Euro Summer’ met Lily Collins als wereldwijde merkambassadrice

Zalando lanceert vandaag zijn lente-/zomercampagne 2026. Het gezicht van de campagne is de voor een Golden Globe genomineerde actrice en producente Lily Collins, de nieuwe wereldwijde merkambassadrice van het bedrijf. De campagne staat in het teken van de levendige energie, spontaniteit en veelzijdige modelooks van het warme seizoen in Europa.

In haar officiële debuut als wereldwijde merkambassadrice voor Zalando profileert Lily Collins zich als een echte kenner van de ‘Euro Summer’. Collins, die door haar werk in steden als Londen en Rome uit eigen ervaring spreekt, behandelt het dagelijkse dilemma: “Wat trek ik aan?”

De campagne belicht alledaagse zomersituaties: van het ontdekken van verborgen baaien en een bezoek aan een levendig terras tot het veroveren van een favoriete plek in de drukte van de stad. Zalando breekt met gangbare clichés en toont de Europese zomer in zijn onvoorspelbare dynamiek. Door de combinatie van visuele storytelling en een gecureerd assortiment biedt Zalando concrete oplossingen voor dagelijkse stijlkwesties. Het doel is om klanten te ondersteunen bij het vormgeven van het seizoen met individueel zelfvertrouwen en de juiste look.

Sara Spännar, VP Global Marketing bij Zalando, zegt: “We zijn erg blij met de samenwerking met Lily Collins. Stijlbewustzijn is bij Zalando geen abstract concept, maar een dagelijks ritueel van onze klanten. Hoe we ons kleden, bepaalt hoe we ons voelen. Lily Collins belichaamt deze authentieke zelfverzekerdheid in de omgang met mode perfect. Ons doel bij Zalando is om dit gevoel voor al onze klanten toegankelijk te maken. Met haar als ambassadrice richten we de aandacht op de spontane kant van styling en geven we een persoonlijk antwoord op de universele vraag: ‘Wat trek ik aan?’”

Lily Collins zegt: “In Europa ontstaat een heel eigen dynamiek zodra de zon schijnt en het leven zich naar de straten en pleinen verplaatst. Ik ken dat gevoel goed: je begint ’s ochtends bij een koffietentje en eindigt aan het einde van de dag op een totaal onverwachte plek. Dan komt onvermijdelijk de vraag: ‘Wat trek ik aan?’ Ik ben blij dat mijn eerste campagne met Zalando juist deze echte momenten van de zomer viert.”

Naast de campagnefilms zet Zalando in op grootschalige digital-out-of-home (DOOH)- en socialmediacontent. Naast Lily Collins is hierin ook modecommentator en contentcreator Ly.as te zien. De campagne start op 9 maart 2026 op alle Zalando-kanalen en wordt geleidelijk uitgerold in alle Europese Zalando-markten.