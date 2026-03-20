Zara: Lente/Zomer 2026 Studio Collectie

Herinnering gevangen in kleur. Karakter onthuld door textuur. Voor Lente/Zomer 2026 keert Zara Studio terug met drie opzichzelfstaande collecties voor Dames, Heren en Kinderen. De collecties zijn bedacht door het ontwerpteam van Zara in samenwerking met creatief directeur en stylist Karl Templer. Met een zorgvuldige samenstelling en onberispelijke constructie, vertegenwoordigt Zara Studio de meest hoogwaardige collecties van het bedrijf.

Dames

Voor Lente/Zomer 2026 geeft de damescollectie van Zara Studio een nieuwe invulling aan de hedendaagse romantische stijl door een frisse benadering van kleuren, laagjes en contrasten. Slipdresses met een verwassen bloemenprint en antiek kant worden gedragen onder zacht gesneden tweed jassen en gestreepte lounge-pakken. De poederachtige, zachte sfeer van de collectie wordt bepaald door items als een lichtgroene rok met kanten inzetstukken, gecombineerd met een korte witte T-shirt. Ook een roze geruit pak met franjes over een hemdje en een ivoorkleurige gelaagde jurk met kanten banden, gedragen met zilveren T-bar kitten heels, dragen bij aan deze sfeer.

Binnen de garderobe krijgen bekende kledingstukken een nieuwe vorm. Slipdresses vallen asymmetrisch door kanten inzetstukken. Gestreepte ribfluwelen broeken worden verzacht met doorschijnende hemdjes. Lange tweed jassen met gerafelde zomen worden gelaagd over broeken met bloemenprint. Transparante breisels worden gedragen over hemdjes en onderjurken. De accessoires spreken dezelfde taal als de collectie. Denk aan satijnen muiltjes met strik in robijnrood, groenblauw en mosterdgeel, clutches met rozetplooien, kristallen oorbellen en witte haarbanden. Deze items doorbreken de verder gedempte pastelkleuren.

De Zara Studio-vrouw is instinctief en persoonlijk. Ze combineert zachtheid en structuur in een garderobe gevormd door herinnering, vakmanschap en comfort. Dit alles is vastgelegd in een campagne door Steven Meisel.

Heren

De herencollectie van Zara Studio weerspiegelt een ontspannen, eclectische mannelijkheid. Deze is gevormd door reizen en zelfstyling voor een individuele, persoonlijke uitstraling. Broeken met meerdere plooien vallen wijd en laag onder oversized gestreepte overhemden met kampkraag, gebreide truien met gehaakte voorkant en lichte shirts. Het silhouet wordt bepaald door maatwerk met zachte ceintuurs, gedragen met gaasachtige overhemden. Geborduurde jasjes worden gecombineerd met losse broeken, en krijtstreeppakken worden samengetrokken met een taillekoord.

De kledingstukken voelen samengesteld in plaats van gecoördineerd. Gestreepte gebreide pullovers worden gecombineerd met wijde indigoblauwe broeken. Doorschijnende overhemden worden onder zachte jasjes gedragen, en plooibroeken met sandalen. Textuur vervangt decoratie. Denk aan gehaakte panelen, borduurwerk, gewassen katoen en lichtgewicht suède. Dit creëert een garderobe die expressief is zonder overdaad.

Dit is een garderobe voor de moderne individualist: op maat gemaakt, ontspannen en onderscheidend.

Kinderen

Voor Lente/Zomer 2026 viert de kindercollectie van Zara Studio vakmanschap en zomers gemak. Vesten met gehaakte details, patchwork zomerjurken, gestreepte truien en linnen broeken verschijnen in zonovergoten kleuren zoals mint, perzik en vervaagd blauw. Overhemden met kampkraag en borduurwerk worden gedragen met katoenen shorts. Gebreide kleding in ponchostijl wordt over eenvoudige jurken gedragen. Gestikte vesten gaan samen met plooibroeken. De collectie balanceert nostalgie met praktisch nut en biedt kleding die is ontworpen voor beweging en het maken van herinneringen.

Elke lijn wordt gepresenteerd met een fotografische campagne, gestyled door Karl Templer en gerealiseerd onder de creatieve leiding van Baron & Baron.

De damescollectie is gefotografeerd door Steven Meisel, de kindercollectie door Koto Bolofo en de herencollectie door Mark Kean. De Lente/Zomer 2026 Studio Collectie is online en in geselecteerde winkels verkrijgbaar.

