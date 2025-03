Zara Spring/Summer 2025 Studio collectie

Identiteit gevormd door silhouet. Houding onthuld door textuur. Het omarmen van hedendaagse individualiteit en een geest van vrolijk avontuur, de nieuwste Zara Studio-collecties — voor Dames, Heren en Kinderen — zijn zorgvuldig vervaardigd als een dynamische uitdrukking van het moderne leven.

Drie zelfstandige collecties van Zara Studio zijn ontworpen door het Zara design team in samenwerking met de gerespecteerde creatieve directeur en stylist Karl Templer. Zorgvuldig samengesteld en perfect geconstrueerd, vertegenwoordigt het de top van Zara’s creatieve visie en productie-expertise. Voor SS25 herdefinieert Zara Studio zichzelf opnieuw.

Credits: Zara

Elke collectie wordt gepresenteerd samen met een opvallende fotografische campagne, gestyled door Karl Templer en tot leven gebracht onder de creatieve leiding van Baron & Baron. In samenwerking met enkele van de meest gerenommeerde beeldmakers van vandaag—Steven Meisel, AnneMarieke Van Drimelen en Fabien Baron—hebben zij visuele beelden gecreëerd die de verbeelding captiveren en de esthetiek van het seizoen definiëren.

ZARA STUDIO SS25 is online en in geselecteerde winkels beschikbaar.

Man Studio collectie: The Colors of the Night

Ongebonden, onconventioneel en onbevreesd avontuurlijk—de Zara Studio herenmodecollectie voor zomer 2025 is ontworpen voor moderne romantische helden. Tailoring, casual wear en sports wear komen samen in een gedurfde, categorie-omvattende mix die de hedendaagse herenmode opnieuw definieert. Vloeibare drapering, opvallende versieringen en gedurfde silhouetten worden verder versterkt door gedurfde patronen en rijkelijk getextureerde afwerkingen.

Credits: Zara

De silhouetten van broeken variëren van meermaals geplooide, wijde cropped stijlen tot lange, nauwsluitende flared broeken. Camp-collar overhemden verkennen een eclectisch spectrum van patronen en weefsels, ontworpen om in lagen te dragen en zo de impact te vergroten. Grafische monochrome harlequin breisels, boat-neck T-shirts, sportief geïnspireerde vesten, gradient-check overhemden, broeken met strepen in gemengde breedtes, een weelderig versierde leren blouson en een tonale souvenir jack zijn opvallende stukken in een collectie die is gemaakt voor de eindeloos nieuwsgierige en moeiteloos eclectische moderne man.

Credits: Zara

Kids Studio collectie: Salt & Sky

Om de toekomst vorm te geven, moeten we het beste uit het verleden vieren. De Zara Studio kindercollectie voor zomer 2025 herinterpreteert de tijdloze essentie van zomermode als basis voor de volgende generatie stijlpioniers. Door archetypische workwear-geïnspireerde silhouetten te verkennen en ze te doordrenken met speelse uitbundigheid, mengt de collectie nostalgie met duurzaamheid. Dit zijn kleren die niet alleen gedragen moeten worden, maar die blijvende herinneringen creëren.

Credits: Zara