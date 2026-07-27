Zara SRPLS lanceert FLWRS-collectie voor High Summer 2026

Zara SRPLS brengt met FLWRS 26 een nieuwe collectie die verder bouwt op het concept ‘beautility’: kleding voor elke dag die praktisch én stijlvol is. Voor High Summer 2026 krijgen bekende workwear-items een nieuwe uitstraling door gewassen bloemenprints, door de zon vervaagde kleuren en natuurlijke stoffen met een mooie structuur, waardoor praktische basics een persoonlijker karakter krijgen. De collectie voor dames, heren en kinderen voelt vanaf het eerste moment comfortabel aan: ontspannen, veelzijdig en met een eigen uitstraling.

Zara damescollectie 2026

De damescollectie combineert de stoere uitstraling van workwear met een zachte, comfortabele look. Losvallende overshirts, werkbroeken, jurken en lichte jassen zijn uitgevoerd in vervaagde bloemenprints, gewassen katoen en rustige pasteltinten, waardoor de kledingstukken subtiel gedragen ogen in plaats van opvallend of uitbundig.

Credits: Zara

Broderie-details, trekkoorden in de taille en grote opgestikte zakken zorgen voor een contrast tussen verfijning en functionaliteit. Dankzij de ruime pasvormen, natuurlijke stoffen en rustige styling ontstaat een garderobe waarin praktisch en vrouwelijk moeiteloos samenkomen.

Credits: Zara

Zara herencollectie 2026

De herencollectie geeft klassieke workwear een frisse uitstraling met onverwachte kleuren en zachtere materialen. Losvallende cargobroeken, werkjassen, comfortabele overhemden en lichte knitwear zijn gemaakt van gewassen katoen en uitgevoerd in vervaagde blauwtinten, stoffige roze kleuren en subtiele bloemenprints, passend bij de herkenbare workwear-stijl.

Credits: Zara

Ruime pasvormen, een ingedragen look en praktische details maken elk kledingstuk veelzijdig en comfortabel, zonder dat de functionaliteit verloren gaat.

Credits: Zara

Zara kindercollectie 2026

De kindercollectie sluit aan bij dezelfde ontspannen en praktische stijl, met kleding die gemaakt is om vrij in te bewegen, comfortabel te dragen en de wereld te ontdekken. Eenvoudige modellen, ruime pasvormen en zachte natuurlijke stoffen worden gecombineerd met vervaagde bloemenprints, fijne strepen en zachte pasteltinten, voor een garderobe die speels en expressief is zonder overdreven te zijn.

Praktische details, grote shoppers en makkelijk te combineren kledingstukken nodigen uit om eindeloos te combineren en te ontdekken.