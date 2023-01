Zeer succesvolle eerste editie van PREVIEW WOMEN

Maandag 16 januari was de eerste editie van PREVIEW WOMEN. Bezoekers konden in ongedwongen sfeer de nieuwste damescollecties van een mooi aanbod van merken bekijken. Dit alles op een overzichtelijke beursvloer met een eenduidig concept en zelfde presentatie voor elk merk. Onder andere de merken Sisters Point, Gomaye, Won Hundred, FRNCH, Lounge Nine, Label Kiki waren aanwezig.

LET’S PREVIEW

PREVIEW is sinds juli 2020 een nieuw initiatief van CAST in Nieuwegein in samenwerking met enthousiaste mode-agenturen. Inmiddels zijn er al drie succesvolle heren edities geweest en staat de vierde editie voor volgende week op de planning (23 januari 2023). Met het organiseren van deze mode ‘voorkijk’ dagen slaat CAST een nieuwe weg in om Nederlandse inkopers in de mode met nieuwe collecties te inspireren.

Beeld: CAST

POSITIVE VIBES

De eerste editie van PREVIEW WOMEN is zeer goed bezocht. Ook waren alle leveranciers en bezoekers zeer tevreden over het concept. “De organisatie, het bezoek en de sfeer die gecreëerd is, is allemaal boven verwachting geweest. Het was voor een hele goede beursdag”, aldus Kelly van Loud Agency.

“Voor de eerste Dames editie van Preview was de opkomst van retailers en het aanbod van merken weer goed georganiseerd met de juiste insteek en sfeer.

Preview doet er alles aan om ons te ontlasten en maakte ook van deze editie weer een succes”. Peter van Kuyichi

“Wat een leuke beurs! Fijne sfeer, geïnteresseerde bezoekers en tijd voor goede gesprekken met klanten en prospects!”, aldus Debbie van Otto Klein Collections.

Beeld: CAST

GOOD FOOD = GOOD MOOD

Oriënteren en inkopen onder het genot van een gratis hapje en drankje, iets waar bezoekers nog steeds verbaasd over blijven. Zo werden er in de middag heerlijke street food hapjes en prosecco uitgedeeld. Tussendoor konden bezoekers nog een leuke GIF maken in de photobooth. Vol nieuwe inspiratie gingen de bezoekers naar huis met een exclusieve goodiebag en een verse bos tulpen.

PREVIEW WOMEN - EDITION I

SAVE THE DATE