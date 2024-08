ZENGGI Spring Summer 2025

De consistente superelegante androgyne stijl van ZENGGI is voor Spring Summer 2025 naar nieuwe dimensies vertaald. De silhouetten zijn extra royaal en spelen met het contrast tussen masculiene vormen en vrouwelijke souplesse. Een classy en ingetogen smaakpallet met een sterke eigentijdse attitude en een uitzonderlijke kwaliteit. In alles zit liefde.

Ontworpen om naadloos aan te sluiten op eerdere collecties en de duurzaam samengestelde garderobes van vrouwen die hun kleding serieus nemen, verrast ZENGGI ieder seizoen weer met uitgesproken moderne vormen en verhoudingen in de fijnste materialen.

Voor Spring Summer 2025 springt bijvoorbeeld een extreem wijde en vloerlange high waist culotte eruit, voor zinderend hete dagen uitgevoerd in een khaki-kleurige gewassen linnen, met een bijpassende wijde boxy blouse. Een iets meer gematigde variant op deze royale bandplooibroek reikt tot net boven de enkels en is gemaakt van een extra dicht geweven ‘paper cotton’ in off black, een stof met een meer hoekige valling, heel garçonne te combineren met een boxy shirt in een lichtgewicht poplin met streepje. Helemaal cool is het pak in een ongebleekt wit katoenen twill met uitgesproken verhoudingen refererend aan Japanse workwear. De enkellange broek met een ‘lazy straight fit’ en nonchalante steekzakken heeft zowel een hoge taille als een verlaagd kruis. Het reversjasje is extreem boxy met relaxte afgezakte schouders en mooi afgewerkt met zachte katoenen voering en echte hoornen knopen. De Japanse workwear invloed vertaalt zich ook naar een nieuw model broek: wijd door diepe bandplooien, met een wat rondere ‘barrel shape’ tot boven de enkel. Uitgevoerd in een fluide Japanse crêpe van gerecycled polyester en met een bijpassende sluike blazer, met of zonder ceintuur te dragen, casual en chic tegelijk.

ZENGGI SS25. Credits: ZENGGI

De inspiratie uit de klassieke mannengarderobe is uiterst vrouwelijk, lichtgewicht en relaxed uitgevoerd en wordt gecombineerd met babyzachte knits zoals een mouwloos truitje met bijpassende ‘shrug’ in zijdeachtig suri-alpaca, een Xtra wijde zomertrui met diepe scherpe V-hals in zijde-alpaca of een korte cardigan in een organic cotton en cashmere mix. Als tegenhanger voor alle wijde vormen zijn sommige tops juist aansluitend rond de taille. Een obi-achtige brede strikceintuur om soepelvallende jurken geeft zowaar een beetje Italiaanse sexyness aan ZENGGI’s ingetogen stijl. Het meest luxe statement is een wijde gestreepte bloes met grote manchetten en een bijpassende pyjamabroek in een weelderig soepele 100% zijde.

Onverwachte accenten zijn een mannenshirt met een sensuele bloemenprint in waterig blauw en wit en kaftanvormen met een tortoise-effect watercolour print. Ook de kleur limoncello voor tops en knits doorbreekt de altijd strenge neutrale kleurkaart van ZENGGI.

ZENGGI, because style lasts longer.