Zetex lanceert nieuw lifestylemerk Mioni Mae

Met trots introduceert Zetex haar nieuwe merk Mioni Mae: een eigentijds lifestylelabel dat vrouwen ondersteunt in ieder moment van hun dag. De eerste collectie, ontwikkeld voor Spring/Summer 2027, combineert stijlvolle swimwear en comfortabele loungewear in een verfijnde, vrouwelijke uitstraling. De voorverkoop van de collectie is gestart.

Mioni Mae is ontworpen voor vrouwen die dagelijks balanceren tussen werk, gezin, sociale momenten, ontspanning en tijd voor zichzelf. Vanuit die gedachte creëert het merk veelzijdige items die niet alleen mooi ogen, maar vooral goed voelen.

Credits: Mioni Mae

De collectie bestaat uit flattering silhouettes, zachte comfortabele stoffen en moderne mix & match stijlen die moeiteloos meegaan van beach moments naar ontspannen momenten thuis. Tijdloze kleuren, verfijnde structuren en subtiele shimmer details zorgen voor een stijlvolle en moderne uitstraling.

Naast swimwear introduceert Mioni Mae ook een loungewearlijn met zachte materialen, modekleuren en elegante waffle structuren. De collectie straalt comfort en effortless style uit, ontworpen voor vrouwen die zich in iedere setting zelfverzekerd en comfortabel willen voelen.

“Mioni Mae draait niet alleen om wat je draagt, maar vooral om hoe je je voelt,” aldus Zetex. “Comfortabel, vrouwelijk, zelfverzekerd en volledig jezelf.”

Met Mioni Mae breidt Zetex haar merkenportfolio verder uit met een modern lifestyleconcept waarin comfort, veelzijdigheid en verfijning centraal staan.

Over Mioni Mae

Mioni Mae creëert stijlvolle swimwear en loungewear voor vrouwen die comfort en elegantie willen combineren in iedere fase van hun dag. Het merk staat voor flattering fits, zachte kwaliteitstoffen en effortless confidence. Mioni Mae: Comfort, confidence, completely yourself.