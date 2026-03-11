Zimmermann Herfst Ready-to-Wear 2026: Trailblazer

Voor Herfst 2026 staat Zimmermann in het teken van zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, vreugde en doorzettingsvermogen. De collectie is een belichaming van de baanbrekende Australische vrouwen die de grenzen verlegden voor toekomstige generaties.

“Herfst 2026 is geïnspireerd op Australische vrouwen uit de jaren twintig, die de regels herschreven in een tijd van ingrijpende sociale veranderingen. Mijn grootmoeder was als tiener strandwacht op Coogee Beach, en haar verhalen uit die tijd hebben me altijd gefascineerd. Ik keek naar andere ongelooflijke vrouwen uit dat tijdperk. Denk aan Miles Franklin, de legendarische Australische schrijfster en voorvechtster van opkomende vrouwelijke auteurs. En het duo Kathleen Howell en Jean Robertson, die als een van de eerste vrouwen door Australië reisden. Er is een foto waarop ze achter op een auto zitten en elkaars sigaretten aansteken. Ik hou van die sfeer. Ik vond ook verwijzingen naar de eerste vrouwelijke cricketteams in Australië. De teamfoto's waren briljant: ondeugend, vol leven en vreugde. Deze vrouwen, actief in diverse vakgebieden, weigerden grenzen te accepteren en vormden een beweging voor een hele generatie. Ik heb hun geest van risico’s nemen, hun nuchtere, praktische houding en de ondeugende humor uit hun verhalen en beelden omarmd.” – Nicky Zimmermann, creatief directeur.

Credits: Zimmermann

“Ik zie de collectie als twee delen die één geheel vormen. Het eerste deel draait om functionaliteit: jumpsuits, gestructureerde drill en verwijzingen naar sportuniformen – een uitwisseling van vrouwelijke en mannelijke codes. Daarna verschuift de focus naar op lingerie geïnspireerde stukken en meer vloeiende looks.”

Vrouwelijke silhouetten worden verzacht en spelen met traditionele verwijzingen naar herenkleding, wat een bewuste balans weerspiegelt. Zijden herensjaals met illustraties van luchtvaart- en sportscènes zijn omgevormd tot soepele rokken en jurken. Kraakhelder cricketwit, verheven tot crèmekleurige wollen pakken, en een sculpturaal denim pilotenjack zijn geïnspireerd op uniformen. Een vrouwelijke interpretatie van functionaliteit is te zien in een ton-sur-ton chartreuse drill-set.

De vormentaal van dit seizoen komt vooral tot uiting in gelaagdheid. Dit wordt versterkt door de texturen van diverse materialen zoals shearling, fluweel en zijde. De styling benadrukt de veelzijdigheid van de afzonderlijke stukken. Onderkleding en zijden blouses met overdreven mouwen creëren gelaagde looks. Ze worden geaccentueerd onder een blouson-stijl denim jumpsuit en sculpturaal breiwerk.

Beweging is een inherent onderdeel van het DNA van ZIMMERMANN, waarbij silhouetten tot leven komen zodra ze in beweging zijn. Een wikkeljurk met print en kanten panelen zwiert over een jeans met wijde pijpen. Een krijtblauw leren bomberjack met een zijden rok met ruches veert mee bij elke stap en combineert kracht met sensualiteit. Om het gevoel van draperie te versterken, worden jeans met wijde pijpen in de taille samengebonden met een sjaal. Mahoniekleurig leer van top tot teen volgt de contouren van het lichaam. Stropdassen en watervalpanelen versterken het gevoel van beweging.

Strak gesneden smokingpakken zijn afgewerkt met Japans kant en gecombineerd met verfijnde lingerie. Bij korsetachtige stukken worden beha's als buitenlaag gedragen, wat uiteindelijk evolueert naar een volledige jurkvorm.

Art Deco-invloeden komen terug in prints en silhouetten. Handgetekende motieven komen tot leven in zijden burnout-stijlen met geplaatste prints. Fluwelen jurken verwijzen naar het tijdperk met geometrische uitsnijdingen en watervallen van zijden georgette.

Accessoires zijn geïnspireerd op de texturen van de jaren twintig, zoals geborduurde fluwelen muiltjes in slipperstijl en bijpassende avondtasjes. De Cloud 91-tassenlijn is opnieuw vormgegeven in hobo- en shopper-silhouetten van patchwork pythonleer. Sieraden, van pavé-oorbellen tot opvallende manchetten, hebben motieven van exotische vogels. Bedeltjes personaliseren tassen, riemen en kettingen als eerbetoon aan de vooruitstrevende vrouwen die de collectie hebben geïnspireerd.

