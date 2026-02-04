Zimmermann Lente Ready-to-Wear 26: Kindred Spirit

ZIMMERMANN onthult de Lente 26-campagne, een viering van verbinding in een wereld vol spontane ontdekkingen. De gezichten van de campagne zijn Edie Campbell, Abby Champion en Louise Robert. Fotografe Emma Summerton legde de beelden vast aan de Californische kust, waarmee ze de geest van ongeremde expressie vangt.

Credits: Zimmermann

Geïnspireerd door kunstenaars uit de jaren zeventig die het beperkende conservatisme van hun tijd doorbraken, eert de Lente 26-collectie creativiteit als een collectieve kracht. De collectie is een ode aan zelfgekozen families en ondersteunende creatieve gemeenschappen. Dit zijn plekken waar individualiteit bloeit door verbinding en samenwerking. Elke look omarmt een persoonlijke stijl en moedigt experimenten met textuur, print en kleur aan. De stukken worden gedragen met overtuiging en een zorgeloos gemak.

Credits: Zimmermann

Kleur definieert het seizoen in levendige, onconventionele tinten en opvallende psychedelische prints. De kenmerkende bloemenprints van ZIMMERMANN zijn speels vervormd en geschaald, wat zorgt voor een opvallende beweging. Silhouetten van katoenen drill in unikleuren overstijgen het functionele. Bomberjacks en super-uitlopende broeken voegen een overdreven beweging toe.

Credits: Zimmermann

De evoluerende huisstijl van ZIMMERMANN wordt verfijnd in de internationale ontwerpstudio's. Hierin wordt de aanleg van het atelier in Sydney voor zwierige jurken en originele kunstwerken gecombineerd met de precieze benadering van maatkleding en denim uit Parijs. Kenmerkende golvende mouwen bloeien op in bloemig organza en helder ivoorkleurig popeline. Tegelijkertijd zorgt een nieuw ontwikkelde textuur – ‘super-fluff’ – voor luchtige, gelaagde jurken. Deze bestaan uit schuin gesneden organza met een crinoline-rug.

Credits: Zimmermann

In de hele collectie staan doordacht volume en dramatische beweging centraal. Rokken lopen wijd uit vanaf de taille, mouwen golven in cape-achtige vormen en silhouetten stralen energie uit. Schildersoveralls, op de jaren zeventig geïnspireerde pakken, gevlochten decolletés, luchtige harembroeken en acid tie-dye jurken combineren een complexe constructie met moeiteloos draagcomfort.