Summer Shoe Report: Steve Madden presenteert de it-schoenen van de zomer 2026

Van de catwalk naar de straat, van moodboards naar het dagelijks leven: de zomer van 2026 staat in het teken van trends die persoonlijkheid tonen en individualiteit centraal stellen.

Met de huidige zomercollectie verenigt Steve Madden de schoenentrends van het seizoen in één collectie – van balletcore tot split-toe en van zomerse hakken tot kitten heels. Styles met

main character energy die modemomenten creëren en elke look net dat beetje extra geven.

Steve Madden transformeert basics in statements, vakantielooks in modemomenten en eenvoudige outfits in dé looks voor de hele zomer.

Balletcore: the soft side of cool

Van dansstudio-inspiratie tot streetstyle-favoriet. Balletcore is een blijver, maar toont zich deze zomer zelfverzekerder dan ooit. Verfijnde veterdetails, vrouwelijke vormen en moderne silhouetten. Steve Madden geeft de trend een nieuwe upgrade – minder sweet girl, meer cool girl energy.

Pasteltinten ontmoeten krachtig zwart, klassieke op ballet geïnspireerde vormen ontmoeten moderne statements en precies de juiste dosis attitude. Het resultaat: stijlen die de lichtheid van de trend behouden en tegelijkertijd een zelfverzekerde, gedurfde noot toevoegen.

Gedragen met leren jacks, girly rokken of oversized shorts ontstaan looks die tegelijkertijd gepolijst en moeiteloos ogen.

Met stijlen als Cutesy en Larina vertaalt Steve Madden balletcore naar de must-have van het seizoen – vrouwelijk, trendy en klaar voor dagelijks gebruik.

Beeld: Steve Madden

Split-toe: de it-girl trend van het seizoen

Wat enkele maanden geleden begon op de internationale catwalks, ontwikkelt zich nu tot het it-item van het seizoen.

Steve Madden brengt de split-toe trend vanuit de kring van mode-insiders rechtstreeks naar de straten wereldwijd. Het opvallende silhouet is bewust anders, bewust cool en juist daarom zo gewild.

Of het nu een platte schoen is of een schoen met een kleine hak: split-toe stijlen geven zelfs minimalistische looks een onverwachte twist en maken van elke basisoutfit een fashion-forward moment.

Beeld: Steve Madden

Zomerse hakken: gepolijst maar nooit voorspelbaar

Van dagen in de stad en bruiloften op locatie tot diners bij zonsondergang. Zomerse hakken zijn overal waar de zomer is. Soms is er niet meer nodig dan filigraan bandjes, minimalistische vormen of speelse details om de eenvoudigste looks direct een upgrade te geven.

Met stijlen als Montage en Nevina toont Steve Madden de nieuwe lichtheid van de zomer: vrouwelijk, zelfverzekerd en altijd klaar voor de volgende uitnodiging.

Beeld: Steve Madden

Kitten heels: kleine hak, grote impact

De jaren negentig belden. Carrie Bradshaw nam op. Nu viert de kitten heel zijn grote comeback en is hij de perfecte metgezel, van vakantielook tot een avondje uit met vriendinnen.

Het icoon van de jaren negentig is vandaag gedurfder dan ooit – gedragen met shorts, slipdresses, denim of capribroeken. Stijlen als de Hints-muiltjes of de Cary-sandaal bewijzen waarom kitten heels tot de meest veelzijdige silhouetten van het seizoen behoren. Moeiteloos, ongecompliceerd en verrassend veelzijdig.

Beeld: Steve Madden

Vier trends, vier vibes: altijd Steve Madden

Steve Madden levert de schoenen voor alles wat de zomer brengt.

Vier trends die nauwelijks van elkaar kunnen verschillen. Voor stylingmomenten en looks die geen regels nodig hebben om op te vallen.

Zacht en gedurfd. Minimalistisch en opvallend. Vrouwelijk en zelfverzekerd.