Zongebleekt: Tommy Jeans vernieuwt zijn zomerse denimklassiekers
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Tommy Jeans, de denimlijn van het Amerikaanse merk Tommy Hilfiger, presenteert een zomerse denimcollectie geïnspireerd op de stijl van Los Angeles, aldus een persbericht. Het merk geeft zijn relaxte klassiekers een nieuwe invulling met lichtere afwerkingen, comfortabele silhouetten en kenmerkende details.
Een van de belangrijkste items is The Denim Jacket, een zomerse versie van een merkklassieker, uitgevoerd in een lichte wassing met een kort silhouet. De Baggy Jean, een andere klassieker van het merk, heeft oversized proporties en een relaxte pasvorm.
De uitgebreide collectie varieert van oversized jeans tot shorts en is opgebouwd rond veelzijdige denimsilhouetten voor het seizoen.
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