Zwitsers sportkledingmerk On introduceert LightSpray™: revolutionaire productietechniek voor het bovenwerk van de schoen

LightSpray™ vermindert CO2-uitstoot en maakt de weg vrij voor een circulaire toekomst met een snellere, lokale productie

On, het innovatieve sportkledingmerk uit Zwitserland, introduceert LightSpray™, een baanbrekende technologie voor de eenstaps-productie van het bovenwerk van de schoen. De technologie is ontwikkeld door het On Labs-team in Zürich en wordt voor het eerst gebruikt voor de productie van de voor het Cloudboom Strike LS (LightSpray™), een hardloopschoen die gericht is op maximale prestaties.

In tegenstelling tot traditionele productietechnieken worden LightSpray™ bovenstukken gemaakt met een snel, eenstaps-productieproces, geautomatiseerd door een robotarm in Zürich. Dit levert een ultralicht bovenstuk op dat een uitstekende pasvorm en ondersteuning biedt. Het ultra dunne, naadloze ontwerp vermindert afleiding en maakt veters overbodig.

De revolutionaire LightSpray™ eenstaps-productie is een stuk duurzamer. Het volledig geautomatiseerde proces vermindert afval en produceert een bovenstuk met 75% minder CO2-uitstoot dan andere raceschoenen van On. Het proces is sneller, veroorzaakt minder afval en kan lokaal uitgevoerd worden. Bovendien creëert het nieuwe kansen voor circulaire productie, dankzij de constructie uit één recyclebaar materiaal en een assemblageproces dat geen lijm nodig heeft.

"LightSpray™ is een belangrijke stap voor On, zowel in het maken van hoogwaardige producten als in het realiseren van een duurzame, circulaire toekomst." zegt Marc Maurer, Co-CEO van On. "Ons team daagt zichzelf voortdurend uit om het bestaande te heroverwegen op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en productie van prestatiegerichte sportkleding. De LightSpray™- technologie zal ons helpen onze missie te vervullen om het meest premium sportkledingmerk te zijn, gebaseerd op innovatie, design en impact."

On-atleten hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp en de tests van deze technologie en schoen. Zo droeg Hellen Obiri, 4-voudig wereldkampioen hardlopen en winnaar van de marathons in Boston en New York City, eerder dit jaar een ontwikkelingsversie van de Cloudboom Strike LS toen zij voor het tweede jaar op rij de marathon in Boston won.

Deze zomer gaat de geautomatiseerde productie-eenheid die LightSpray™ technologie maakt, op reis voor live productiedemonstraties. Consumenten kunnen zien hoe schoenen met LightSpray™ technologie worden gemaakt bij de On Labs pop-up in Parijs, op 27 Bd Jules Ferry, 75011 Parijs, van 27 juli tot 10 augustus en van 28 augustus tot 8 september. De Cloudboom Strike LS werd eerder in april uitgebracht en zal opnieuw beschikbaar zijn in de herfst/winter van 2024. Geïnteresseerde consumenten kunnen zich aanmelden op on.com/lightspray om op de hoogte te blijven van de beschikbaarheid van de Cloudboom Strike LS in verschillende markten.

LightSpray™ Productieproces - Top facts

• Voor het eerst in zijn geschiedenis richt On een volledig geautomatiseerde productie-eenheid op bij On Labs in Zürich. Hier zullen het LightSpray™ bovenstuk van de top-performance hardloopschoen, de Cloudboom Strike LS, worden geproduceerd en de uiteindelijke schoen worden geassembleerd.

• De inspiratie voor LightSpray™ kwam uit een onverwachte bron: een Halloween-decoratie. Een lid van het On Innovation Team zag een video waarin een lijmpistool spinnenwebben creëerde. Gefascineerd door de snelle manier waarop stof op een complexe vorm werd aangebracht, bedacht hij dat deze technologie ook voor schoenen zou kunnen worden toegepast. Ze begonnen met het maken van een eenvoudig prototype bovenstuk met een handmatig lijmpistool. Daarna ontwikkelden ze een unit die een continu filament produceert en een geavanceerde structuur vormt. Deze structuur werd uiteindelijk een bovenwerk bestaande uit één stuk, gespoten in één stap.

• Decennialang werden hardloopschoenen op dezelfde manier gemaakt en ontwikkeld, wat het On Innovation Team ertoe heeft aangezet het traditionele proces te herzien. De gebruikelijke productie van bovenstukken omvat meerdere stappen, zoals garen extrusie en afwerking, weven of breien, naaien en assembleren van onderdelen. LightSpray™ daarentegen gebruikt een robotarm om een ultralicht bovenwerk uit één stuk te creëren, volledig geautomatiseerd met slechts één stap. Dit efficiëntere proces vermindert afval en resulteert in een bovenstuk met 75% minder CO2-uitstoot in vergelijking met andere On-raceschoenen.

• Een geïntegreerde, gepatenteerde thermische fusing-technologie maakt het mogelijk om LightSpray™ bovenstukken naadloos aan de tussenzool te hechten zonder lijm.

• Met LightSpray™ heeft On niet alleen de manier waarop een product eruit ziet, aanvoelt en functioneert revolutionair veranderd, maar ook het engineering-, ontwerp- en ontwikkelingsproces. Het traditionele patroon maakproces is vervangen door computergestuurd ontwerp en robotprogrammering. Dit stelt elk onderdeel van de LightSpray™-structuur in staat om volgens zijn behoeften te worden ontworpen en maakt snelle prototyping mogelijk, waardoor ideeën binnen enkele uren in producten worden omgezet.

• Elke schoen wordt volledig geassembleerd in slechts drie minuten.

• De LightSpray™ technologie heeft het potentieel om niet alleen de schoenenindustrie, maar ook alle soorten draagbare producten in de sport kledingindustrie te revolutioneren.

Credits: On Running

Cloudboom Strike LS - Top facts

• LightSpray™ is ontworpen om de prestaties van atleten te optimaliseren en de snelheid tijdens wedstrijden te maximaliseren.

• De Cloudboom Strike LS is de lichtste hardloopschoen van On. Het bovenstuk weegt slechts 30 gram, terwijl de gehele schoen 170 gram weegt.

• Het ultradunne LightSpray™ bovenstuk is met precisie vervaardigd voor ondersteuning, aanpasbaar aan de voet, naadloos en veterloos, wat resulteert in een uitzonderlijk lichte schoen.

• Dit perfect passende bovenstuk elimineert alle afleidingen, zodat je je volledig kunt concentreren op wat echt belangrijk is: je run, je prestaties.

• De tussenzool bevat twee lagen Helion™ HF hyper foam, On's ultra reactieve Pebax®-formule gemaakt met meer dan 40% biobased grondstoffen, die zorgt voor schokabsorptie en een hoge energie-teruggave.

• Een voorgevormd, stijf carbon Speedboard®, ingeklemd tussen de schuimlagen, zorgt voor de beste voortstuwing bij elke stap.

• Computergestuurde engineering leidt tot een geoptimaliseerde buitenzool voor verbeterde grip en gewichtsreductie, terwijl het contactoppervlak met de grond wordt vergroot op basis van de drukgegevens van hardlopers.

• De lijmvrije hechting van LightSpray™ maakt een minimale constructie van de Cloudboom Strike LS mogelijk, die geen inlegzool en geen voeringslaag heeft in direct contact met de Helion™ HF hyper foam, wat zorgt voor minimaal energieverlies.

• Gewicht Heren: 170 gram (maat US M8.5)

• Gewicht Vrouwen: 158 gram (maat US W7)

• Hiel-tot-teen drop: 4 mm

• Prijs: 330 USD / 330 EUR / 380 CHF

Key Facts

• On lanceert baanbrekende LightSpray™ technologie voor hoogwaardig bovenwerk ontworpen om de prestaties van atleten te optimaliseren.

• On heeft een speciaal productieproces ontwikkeld waarmee ultralichte LightSpray™ schoen bovenstukken in één stap worden gemaakt. Dankzij een nieuwe technologie en een robotarm kunnen de schoenen nu in slechts 3 minuten geproduceerd worden.

• Deze innovatie, ontwikkeld door On Labs in Zürich, vermindert niet alleen afval, maar verlaagt ook de CO2-uitstoot van het bovenstuk met 75% in vergelijking met andere On-raceschoenen. Bovendien versnelt het de productie, maakt lokale productie mogelijk en opent het de deur naar circulaire productie.

• De Cloudboom Strike LS is de eerste schoen van On met de LightSpray™ technologie.

• Het ultradunne LightSpray™ bovenstuk wordt precies gespoten voor optimale ondersteuning. Het past zich aan de voet aan en is naadloos en veterloos, wat zorgt voor een bijzonder lichte schoen van slechts 170 gram.

• LightSpray™ zorgt voor een opvallende uitstraling en een nieuw silhouet in prestatiegerichte schoenen.

• Atleten van On, waaronder marathon legende Hellen Obiri, winnen sinds april races met de ontwikkelingsversies van de LightSpray™ schoenen.