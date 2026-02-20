Bvlgari maakt bekend dat Dua Lipa de nieuwe wereldwijde merkambassadeur is

Als een van de meest invloedrijke artiesten van haar generatie heeft Dua Lipa een indrukwekkende internationale carrière opgebouwd. Ze staat bekend om haar artistieke vrijheid, echtheid en sterke inzet voor creatieve kwaliteit. Met meerdere Grammy- en BRIT Awards en miljarden streams wereldwijd is ze uitgegroeid tot een belangrijke en blijvende stem in de moderne cultuur.

"Dua Lipa staat voor kracht en vrijheid op een moderne manier, wat goed past bij de waarden van Bvlgari. Ze is een sterke en echte stem die succes opnieuw definieert. Met haar talent en zelfvertrouwen inspireert ze vrouwen over de hele wereld om hun innerlijke kracht te omarmen. We zijn trots haar te verwelkomen als onze Global Brand Ambassador en samen aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen," zegt Laura Burdese, Deputy CEO van Bvlgari en CEO van Bvlgari vanaf 1 juli 2026.

"Het is heel bijzonder om samen te werken met een iconisch merk als Bvlgari. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van een merk dat staat voor zelfvertrouwen, creativiteit en moderne vrouwelijkheid. Hun sieraden en accessoires geven elke outfit de perfecte finishing touch en maken van een look een echt moment," zegt Dua Lipa.