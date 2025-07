Essentiel Antwerp: Maak kennis met de vrouw achter de magie

Inge Onsea – de hartslag van Antwerpens meest stijlvolle modemerk, creatief directeur, stijlicoon, modegenie.

Ze lacht luid, kleedt zich sexy, rookt wel eens op kantoor en geeft legendarische feestjes in haar kleurrijke appartement. Inge Onsea lééft mode – vrij, wild, inspirerend. Ze is niet alleen het gezicht achter Essentiel Antwerp, ze is het hart, de ziel – en absoluut de glitter.

Met lange modelbenen, een maximalistische stijl, een spannend privéleven en absoluut geen zin om onopgemerkt te blijven, laat Inge zien dat mode geen leeftijdsgrens kent. Als stralend voorbeeld voor een nieuwe generatie empty nesters geeft ze vrouwen van alle leeftijden het podium om zichtbaar te zijn – en dat zonder enige terughoudendheid.

Inge Onsea. Beeld: Essentiel Antwerp

In 1999 richtte ze samen met Esfan Eghtessadi Essentiel Antwerp op als een rebelse reactie op de saaie en uniforme mode. Vandaag de dag is het label een internationaal gevierde stijlcocktail van prints, proporties en persoonlijkheid.

Inges eigen verhaal?

Kleurijker dan elke collectie: model voor Max Mara en Thierry Mugler, achtergrondzangeres, jaren in Mumbai, ELLE-coverster, jurylid bij Belgium’s Next Topmodel – en als ambassadrice van de Nederlandse non-profitorganisatie Orange Babies zet ze zich met net zoveel passie in voor moeders en kinderen in Afrika als voor haar ontwerpen.

