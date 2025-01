Fjällräven benoemt Tina Rolén tot Marketing Director

Fjällräven, het iconische Zweedse outdoormerk, kondigt met trots de benoeming van Tina Rolén tot Global Marketing Director aan, met ingang van 20 januari 2025. Tina volgt Alexander Matt op, die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in de groei en het succes van Fjällräven. Alexander blijft tijdens een overgangsperiode bij het bedrijf voordat hij vertrekt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Tina Rolén brengt een schat aan marketingexpertise en leiderschapservaring mee van enkele van 's werelds meest gerenommeerde wereldwijde merken in de sportartikelen- en outdoorindustrie. Haar indrukwekkende carrière omvat functies als Marketing

Director voor de Scandinavische landen bij Adidas, VP of Marketing voor EMEA bij The North Face en Vans, en het leiden van de lancering en wereldwijde marketingteamontwikkeling bij H&M Move. Tina was onlangs VP Marketing bij Peak Performance, waar ze met succes een nieuwe merkrichting heeft vastgesteld en het wereldwijde consumentenbereik en de relevantie ervan heeft verbeterd. "Het is een grote eer om deel uit te maken van het Fjällräven team in zo'n spannend moment in de uitbreidingsreis. Ik wil graag bijdragen aan de groei van de wereldwijde outdoor gemeenschap en hun iconische producten op een bewuste manier tot leven brengen voor consumenten over de hele wereld", aldus Tina.

Martin Axelhed, CEO van Fjällräven en Executive VP van Fenix Outdoor, deelde zijn enthousiasme over de nieuwe benoeming: "We zijn erg blij om Tina te verwelkomen in de Fjällräven-familie. Ze brengt sterk en bewezen leiderschap, evenals een waarde- en bedrijfsgerichte aanpak, die allemaal passen bij ons merkethos. Haar uitgebreide ervaring, samen met haar passie voor het buitenleven, maken haar de juiste leider om onze marketingstrategieën vooruit te helpen en de positie van Fjällräven verder te versterken. Ik wil Alex ook mijn diepste dank betuigen voor al het werk dat hij de afgelopen jaren voor het merk heeft gedaan.”

Over Fjällräven

Fiall raven? Fuell raiven? Fyell rehven? De naam Fjällräven [ˈfjɛ ̂lːˌrɛːvɛn] is misschien lastig uit te spreken, maar hoe het ook wordt gezegd, het belooft functionele, duurzame en tijdloze uitrusting die een leven lang meegaat. Allemaal gemaakt door nee te zeggen tegen schadelijke chemicaliën, dierenmishandeling, grondstoffenintensieve materialen en kortetermijntrends. Fjällräven werd in 1960 opgericht in het kleine Noord-Zweedse stadje Örnsköldsvik door ondernemer Åke Nordin en groeide uit tot de toonaangevende leverancier van outdoorkleding en -uitrusting in Scandinavië. Naast de Zweedse Toeristenvereniging en de Zweedse Outdoorvereniging speelden de producten een belangrijke rol bij het stimuleren van meer Zweden om naar buiten te gaan. Tegenwoordig is de missie van Fjällräven om meer mensen te laten genieten van de natuur. Het productassortiment omvat alle uitrusting die nodig is om mensen zich thuis te laten voelen in de buitenlucht.

Sommige Fjällräven-producten worden verkocht in meer dan 70 landen en zijn zelfs klassiekers geworden. De Greenland Jacket uit 1968 en de Expedition Down Jacket uit 1974 zijn tot op de dag van vandaag populair en grotendeels onveranderd gebleven. Kånken, dat in 1978 debuteerde, is een van de bestverkochte producten van Fjällräven aller tijden. Fjällräven inspireert ook elk jaar duizenden mensen om onder alle omstandigheden (zelfs arctisch weer) van het buitenleven te genieten met Fjällräven Classic en Fjällräven Polar. Fjällräven is onderdeel van de Fenix Outdoor Group, waartoe Tierra, Hanwag, Royal Robbins, Naturkompaniet, Friluftsland, Partioaitta en Globetrotter behoren.