Herman Hoexum nieuwe directeur Ten Cate

Ten Cate, het oer-Hollandse merk dat al jarenlang bekend staat om zijn kwalitatieve modeartikelen, is klaar voor een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Om deze stap te realiseren, heeft het bedrijf Herman Hoexum aangesteld als nieuwe Algemeen Directeur. Met meer dan 25 jaar ervaring in de mode-industrie, brengt Hoexum een schat aan kennis en expertise met zich mee. Zijn komst markeert een belangrijke stap in de ambities van Ten Cate om verder te groeien en te professionaliseren.

Ik verheug me erop om dit oer-Hollandse merk de volgende fase in te loodsen. Vanuit onze prachtige nieuwe pand in Borne gaan we met het ten Cate-team én onze detaillisten aan de slag om verder te groeien. Herman Hoexum

Met de aanstelling van Hoexum neemt Ten Cate tegelijkertijd afscheid van Janneke der Meij, die in haar rol als Algemeen Directeur een cruciale bijdrage heeft geleverd aan de recente transformatie en rebranding van het merk. “We zijn Janneke dankbaar voor haar toewijding en de visie die zij heeft ingezet,” aldus het bedrijf.

De transitie markeert een nieuw hoofdstuk voor Ten Cate, dat samen met zijn partners en leveranciers verder wil bouwen aan een sterke en succesvolle toekomst. Het bedrijf spreekt haar waardering uit voor het vertrouwen en de samenwerking met alle betrokken partijen en kijkt vol vertrouwen vooruit.

Met deze stap hoopt Ten Cate een solide basis te leggen voor verdere groei in een steeds veranderende mode-industrie, waarin de nadruk ligt op innovatie, kwaliteit en klantgerichtheid.