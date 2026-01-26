Hugo Boss benoemt Anastacia Streim-Streefkerk tot Head of HR Benelux

HUGO BOSS, het wereldwijd opererende Duitse modeconcern uit Metzingen, heeft Anastacia Streim-Streefkerk aangesteld als Head of HR Benelux. Dit maakte zij zelf bekend via het carrièreplatform LinkedIn. In haar nieuwe functie is zij verantwoordelijk voor de HR-strategie en personeelsontwikkeling binnen de Benelux-organisatie van het merk.

Streim-Streefkerk brengt ruim 18 jaar ervaring mee op het snijvlak van human resources, arbeidsrecht en retail operations. De afgelopen tweeënhalf jaar werkte zij bij EssilorLuxottica, de internationale groep achter bekende brillenmerken zoals Ray-Ban en Oakley, als HR Business Partner voor Nederland, Denemarken en België. Hier hield zij zich bezig met strategische HR-vraagstukken, talentmanagement en organisatieontwikkeling in een internationale context.

Daarvoor werkte zij meer dan zeven jaar bij het Nederlandse schoenen- en kindermerk SHOEBALOO in diverse functies, waaronder HR & Operations Manager en HR & Retail Operations Manager. In deze rollen was zij verantwoordelijk voor zowel HR-beleid als operationele processen binnen de retailorganisatie.

Met haar benoeming versterkt HUGO BOSS niet alleen het HR-team in de Benelux, maar onderstreept het merk ook haar focus op talentontwikkeling en mensgericht leiderschap als kern van toekomstige groei.