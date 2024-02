Interview met Alissa Askander, brand manager Christine le Duc

Christine le Duc heeft onlangs een gedurfde stap gezet naar een monobrand-strategie. Wat heeft jullie gemotiveerd om deze koerswijziging door te voeren?

We waren gewoonweg geïnspireerd door de waanzinnige groeikansen in de wereld van sexy lingerie! Het gaat erom vrouwen te empoweren en hen hun meest sexy zelf te laten zijn. Deze strategie stelt ons in staat om de wereld te veroveren en dé go-to lingerie sensatie te worden, niet alleen hier bij EQOM, maar overal. Met een vleugje branie en onze unieke cocktail van naamsbekendheid met betaalbare prijzen, is het tijd om niet alleen onze eigen mensen te verleiden, maar ook daarbuiten de show te stelen. Let op, want hier komt de sexy revolutie in de zakelijke fashionmarkt.

Betekent dit dat alle fysieke winkels zullen verdwijnen?

We zijn helemaal in de vibe van een geweldige online strategie, gecombineerd met toffe offline acties. Onlangs hebben we samen met Kim Feenstra een fantastisch lanceringsevenement gehouden. Vorig jaar organiseerden we onze allereerste modeshow en er staan nog veel meer coole offline verrassingen op de planning, zoals pop-up evenementen. Wat betreft fysieke winkels: voorlopig even niet.

Voor Christine is zichtbaarheid essentieel, zoals blijkt uit ons onderzoek. Daarom hebben we besloten om dit op een andere manier te realiseren. Helaas zal onze winkel in Den Haag later dit jaar de deuren sluiten, maar het is geen definitief afscheid.

Credits: Christine le Duc

Kunnen we in de toekomst meer samenwerkingen verwachten, zoals de recente lancering van Kim Feenstra's eigen collectie?

We zijn ontzettend trots op onze samenwerking met Kim Feenstra. Dit is de eerste keer dat we zoiets geweldigs doen, maar geloof ons, dit is pas het begin! Het maakt deel uit van onze strategie om ons merk op een nieuwe manier te laten schitteren en toegankelijker te zijn voor elke vrouw.

Onze collectie is zorgvuldig samengesteld, met voor elk wat wils. Van items die perfect zijn voor een avondje uit tot inspirerende video content die je laat zien hoe je onze items kunt combineren en laten stralen.

En dat is nog niet alles: we werken hard aan het toevoegen van gloednieuwe pareltjes aan onze collectie. Later dit jaar kunnen jullie een fantastische uitbreiding verwachten met prachtige nieuwe items. Dus, maak je klaar voor een fashionfeestje, want Christine le Duc brengt jou alles wat je nodig hebt voor een stijlvolle en sexy look.

Credits: Christine le Duc

Wat zijn enkele belangrijke lessen die jullie hebben geleerd in het afgelopen jaar en hoe zullen jullie deze toepassen in de toekomst?

We hebben een geweldig jaar achter de rug, waarin we onze rebranding verder hebben ontwikkeld en geïmplementeerd na de lancering eind november 2022. Door verschillende initiatieven en tests hebben we ontdekt dat we nieuwe kanalen kunnen benutten om onze doelgroep te bereiken. We hebben ook besloten om onze benadering van consumenten te verdiepen in plaats van te verbreden, zodat we meer focus kunnen leggen op de kanalen die we gebruiken. We hebben ons gericht op het identificeren van onze sterke punten als merk en hoe we deze verder kunnen versterken in de markt.

Christine le Duc blijft een sexy lingerie merk en dit zal duidelijk zichtbaar zijn dit jaar. Het is bemoedigend om te zien dat sinds de rebranding veel vrouwen met ons willen samenwerken, wat voorheen soms een uitdaging was. Dit bevestigt dat onze inspanningen een positief effect hebben gehad. Christine le Duc blijft de ultieme bestemming voor sexy lingerie!