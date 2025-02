Ishwari Thopte start bij Amsterdam Fashion Institute (AMFI)

Ishwari Thopte heeft de functie van docent, onderzoeker en coach aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam, op zich genomen. In deze rol zal zij samenwerken met collega’s zoals Bregje Lampe, Dagmar Amels, Joanna Watson en Ellis Droog om modebrandingtheorie te ontwikkelen en te doceren, terwijl zij haar promotieonderzoek voortzet.

Thopte brengt meer dan tien jaar ervaring in de mode-industrie met zich mee. Haar professionele loopbaan omvat functies aan De Haagse Hogeschool en Wageningen University & Research. Opmerkelijk is haar rol als Fashion Tech Project Officer bij het Centre for Fashion Enterprise in Londen, waar zij meer dan 250 mode- en technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten begeleidde en adviseerde. Zo organiseerde en presenteerde zij talrijke fashion tech-evenementen en leverde een belangrijke bijdrage aan de discussie over innovatie en duurzaamheid binnen de sector.

Thopte wordt erkend voor haar bijdragen aan mode-innovatie en technologie. Ze werd door FashNerd benoemd tot een van de ‘25 Forward Thinkers Defining the Future of Fashion’ en opgenomen in de Top 100 Women in Fashion Tech door WOW London. Ze heeft verschillende zakelijke ontwikkelingsprogramma’s voor de creatieve industrie ontworpen en geïmplementeerd en is een gecertificeerde business mentor en coach. Momenteel richt haar onderzoek zich op regeneratief ondernemerschap en leiderschap als drijvende krachten achter een netto-positieve circulaire economie.

Thoptes aanstelling bij AMFI onderstreept het streven van het instituut om industriële expertise te integreren met academisch onderwijs, met als doel studenten een diepgaand begrip van "fashion branding" te bieden binnen de voortdurend veranderende markt.