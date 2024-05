Jeroen Bennink nieuwe International Salesmanager bij Bos Group International

Vanaf mei is Jeroen Bennink begonnen in zijn rol als International Salesmanager om de schoenenbusiness binnen de Bos Group uit te breiden voor de merken Australian Footwear, Filmore & Maruti Footwear. Het familiebedrijf Bos Group International, gevestigd in Weert, dat sinds 1982 actief is in de schoenenbranche, kondigt aan dat zij Jeroen Bennink hebben aangenomen als International Salesmanager. Jeroen zal verantwoordelijk zijn voor alle verkopen met betrekking tot de schoenenmerken Australian Footwear, Filmore en Maruti Footwear.

Jeroen zal de nationale en internationale verkoopteams van Bos Group International leiden voor de genoemde schoenenmerken. Hij heeft uitgebreide ervaring in de schoenenbranche en heeft eerder gewerkt als salesmanager en accountmanager voor merken zoals Bjorn Borg, G-Star, PME en Cruyff. Hij zal rechtstreeks rapporteren aan Ruben Bos, eigenaar en managing director van Bos Group International.

Ruben Bos, directeur van Bos Group International, voegt toe: “We zijn enthousiast om met Jeroen samen te werken. Samen met de bestaande teams van onze schoenenmerken streven we ernaar om zowel nationaal als internationaal te groeien. Met de toevoeging van Jeroen geloven we dat we kunnen profiteren van de aanzienlijke vooruitgang die we hebben geboekt in productontwikkeling en marketing, en deze kunnen omzetten in groei.”

Jeroen Bennink voegt toe: “Ik kijk uit naar deze kans en naar de samenwerking met mijn nieuwe collega's, maar ook met zowel bestaande als nieuwe nationale en internationale klanten, relaties en partners. Ik ben al begonnen met werken met mijn collega's en dit bevestigde mijn overtuiging om de volgende stap te zetten met de Bos Group.”