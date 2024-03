Jubileum viering: 10 jaar toewijding bij Hooijer Footwear Group

Deze week vieren we een bijzondere mijlpaal bij Hooijer Footwear Group, want onze gewaardeerde collega Bart van Iersel is al 10 jaar van onschatbare waarde in ons team! Met grote trots herdenken we niet alleen zijn toewijding aan ons bedrijf, maar ook de onvergetelijke reis die hij heeft afgelegd sinds zijn eerste dag hier.

Als Sales Manager van Birkenstock heeft Bart vijf jaar lang onze klanten ondersteund met zijn expertise en passie voor schoenen van hoge kwaliteit. Gedurende deze tijd versterkte hij niet alleen onze banden met klanten, maar droeg hij ook bij aan de groei en het succes van ons merk.

De afgelopen vijf jaar heeft Bart als Managing Director (CEO) van Hooijer Footwear Group een nog grotere impact gehad. Onder zijn leiding hebben we belangrijke mijlpalen bereikt, zijn we blijven innoveren en hebben we ons voortdurend aangepast aan een steeds veranderende markt. Zijn visie, vastberadenheid en onvermoeibare inspanningen hebben onze organisatie naar nieuwe hoogten gestuwd.

Credits: Hooijer Footwear Group

Maar achter elke prestatie staat een team van toegewijde individuen. Daarom willen we ook onze oprechte dank betuigen aan al onze gewaardeerde klanten en onze geweldige medewerkers. Zonder jullie voortdurende steun, toewijding en harde werk zou Hooijer Footwear Group niet zijn waar we nu zijn. Jullie zijn de ruggengraat van onze organisatie en we zijn dankbaar voor elke stap die we samen zetten.

Bedankt Bart! Ook door Hilko & Kirstel Hooijer en het hele team van Hooijer Footwear Group