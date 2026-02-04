NEINVER versterkt retailteam met de benoeming van Natalie Schmidt tot Retail Director

NEINVER heeft de benoeming aangekondigd van Natalie Schmidt als Retail Director en versterkt daarmee een van de strategische kernactiviteiten van het bedrijf. In haar nieuwe functie rapporteert Schmidt rechtstreeks aan Joan Rouras, Leasing & Retail Director bij NEINVER.

Schmidt wordt verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de wereldwijde retailstrategie van NEINVER, het versterken van het totale commerciële aanbod en het maximaliseren van de merkprestaties binnen de 21 centra die NEINVER beheert in zes Europese landen: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en met Amsterdam The Style Outlets ook Nederland.

Over de benoeming zegt Joan Rouras, Leasing & Retail Director bij NEINVER: “Natalie brengt sterke internationale ervaring en diepgaande kennis van de retailsector mee, zowel vanuit strategisch als productmatig perspectief – essentiële kwaliteiten om de komende uitdagingen van NEINVER op retailgebied aan te gaan. Haar komst zal bovendien bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze relaties met partners, geheel in lijn met de ambitie van het bedrijf om meer toegevoegde waarde te bieden aan consumenten.”

Met meer dan 20 jaar ervaring in de retailsector heeft Natalie Schmidt een uitgebreide carrière opgebouwd in zowel nationale als internationale markten, waarbij zij seniorfuncties bekleedde bij toonaangevende spelers in de sector. Voor haar komst naar NEINVER was zij Deputy Retail Director bij Wertheim Village (The Bicester Collection) in Duitsland, waar zij verantwoordelijk was voor de retailstrategie voor premiummerken.

Met deze benoeming versterkt NEINVER het senior managementteam op een cruciaal moment in de verdere ontwikkeling van retailactiviteiten in Europa.