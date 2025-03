VisionSpring, Eye Care Foundation en Deckers Brands werken samen om het zicht van fabriekspersoneel in Cambodja te testen

Vandaag kondigen VisionSpring, Eye Care Foundation en Deckers Brands een nieuwe samenwerking aan om het zicht van fabriekspersoneel in Cambodja te testen. Gedurende 18 dagen voeren ze ooggezondheidschecks uit bij 4.600 fabrieksmedewerkers, waaronder degenen die schoenen maken voor Deckers Brands, het bedrijf achter bekende schoenenmerken als UGG en Hoka. De screenings vinden plaats in twee Cambodjaanse fabrieken, één in Kampong Cham en de andere in Phnom Penh.

Dit initiatief is onderdeel van het Clear Vision Workplaces (CVW)-programma van VisionSpring, dat samenwerkt met bedrijven en fabrikanten om oogzorg te bieden aan fabriekspersoneel. Met een bewezen staat van dienst in Bangladesh, India en Vietnam heeft CVW al de impact van toegankelijke oogzorg op de werkplek aangetoond. Sinds de start iets meer dan vier jaar geleden heeft het programma het zicht van meer dan 670.000 medewerkers gescreend en 258.000 medewerkers een bril verstrekt. Als gevolg hiervan werkt VisionSpring samen met Eye Care Foundation (ECF) om het model naar Cambodja te brengen.

Naar schatting heeft 40% van het fabriekspersoneel in Cambodja een bril nodig dus ongeveer 2.000 van de 4.600 gescreende mensen, zullen dankzij het verkrijgen van een bril beter kunnen zien.

Oogzorg als investering in vakmanschap en productiviteit

Een bril is een eenvoudig maar impactvol hulpmiddel dat zowel de economische als sociale uitkomsten voor werknemers aanzienlijk verbetert. Dit werd aangetoond door PROSPER, het allereerste gerandomiseerde onderzoek, dat aantoonde dat helder zicht de productiviteit van werknemers met wel 32% verbeteren kan. De voordelen van zichtcorrectie zijn vooral belangrijk voor werknemers ouder dan 35 jaar, die beginnen te ervaren dat hun zicht afneemt door de leeftijd.

Met 800.000 werknemers is de kledingsector van Cambodja de hoeksteen van de exporteconomie. Een personeelsbestand dat aan de vraag kan voldoen, is cruciaal om concurrerend te blijven in landen waar kleding wordt geproduceerd.

Komende 18 dagen krijgen 4.600 fabrieksmedewerkers in Cambodja oogonderzoek Credits: fotograaf Hanh Trinh

Ella Gudwin, CEO van VisionSpring, verklaarde: "We zijn verheugd om het Clear Vision Workplace-programma naar Cambodja te brengen in samenwerking met ECF en Deckers na het succes in Bangladesh, India en Vietnam. Terwijl Cambodja zijn wereldwijde positie in de kleding- en schoenenindustrie versterkt, zijn we er trots op om de groei ervan te ondersteunen. Dit lanceringsproject is het eerste in een groeiend initiatief in Cambodja en we kijken ernaar uit om ons werk met Deckers Brands en andere kledingmerken in het land in de komende maanden uit te breiden."

Voor fabriekspersoneel verbetert goed zicht hun vermogen om gedetailleerde taken uit te voeren, zoals het knippen en naaien van materialen, het uitlijnen van patronen en meer. Verhoogde productiviteit kan leiden tot een hoger inkomenspotentieel en betere banen door de carrièreontwikkeling te ondersteunen. Het belangrijkste is dat goed zicht hun kwaliteit van leven en persoonlijk welzijn verbetert. Ondertussen profiteren de fabrieken waar ze werken van een hogere productiviteit, betere kwaliteit van werk en minder afval.

Brooke Beshai, Vice President, Sustainability and Compliance bij Deckers Brands, zei: "Goed zicht is fundamenteel voor vakmanschap in schoenen en kleding. Door te investeren in oogzorg, investeren we in de kwaliteit van leven van de mensen die onze producten maken. Bij Deckers zijn we er trots op het eerste merk te zijn dat dit initiatief in Cambodja ondersteunt, waarmee we een nieuwe standaard zetten voor het welzijn van werknemers in de schoenenindustrie. We hopen dat dit programma anderen inspireert om oogzorg prioriteit te geven als een belangrijk onderdeel van een gezonde en geëmancipeerde beroepsbevolking."

Fabrieksmedewerkers zijn dankzij de bril 32% productiever Credits: fotograaf Hanh Trinh

Björn Stenvers, CEO bij Eye Care Foundation, voegde toe: "We waarderen de mogelijkheid om ooggezondheidsonderzoeken uit te voeren onder fabriekspersoneel in Cambodja. Goed zicht is inderdaad cruciaal voor de veiligheid en productiviteit op elke werkplek, evenals voor de algehele mentale gezondheid van de werknemers. We zijn verheugd om samen te werken met vooraanstaande merken zoals VisionSpring en Deckers om dit initiatief in het land te lanceren."

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een miljard mensen wereldwijd geen toegang tot de bril die ze nodig hebben om goed te kunnen zien. Zonder leesbril hebben meer dan 826 miljoen mensen moeite met het uitvoeren van routinematige taken en het maximaliseren van hun inkomstenpotentieel. Specifiek in Cambodja heeft ongeveer 40% van de kledingarbeiders – ongeveer 320.000 personen – een bril nodig.