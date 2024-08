10DAYS opent nieuwe concept store in Maastricht

10DAYS Lifestyle kondigt met trots de opening aan van haar nieuwe concept store aan de Maastrichter Brugstraat 16, 6211 ET in Maastricht. Met een oppervlakte van 110m² zal de winkel vanaf donderdag 15 augustus haar deuren openen voor het publiek.

De nieuwe winkel in Maastricht is ingericht volgens een vernieuwd winkelconcept, geïnspireerd op een art gallery. De cleane, minimale inrichting van deze winkel zorgt ervoor dat alle aandacht naar de collecties van het lifestylemerk gaat.

Naast de seasonal collections wordt in deze winkel ook het Never Out Of Stock programma, 10DAYS365, aangeboden en is er de mogelijkheid om 10DAYS pre-loved items te kopen en te verkopen.

Om de opening van de nieuwe winkel feestelijk te vieren, organiseert 10DAYS op zaterdag 14 september een speciaal openingsevenement. Tijdens dit evenement zullen diverse activiteiten worden georganiseerd voor de bezoekers. Wij nodigen iedereen van harte uit om onze nieuwe concept store te bezoeken en kennis te maken met het tijdloze comfort van 10DAYS.

Na eerdere openingen van concept stores in Amsterdam (Cornelis Schuytstraat) en Leidschendam (Westfield Mall of the Netherlands), is dit de derde winkel voor het groeiende merk, dat ook een outlet store in Bataviastad heeft.