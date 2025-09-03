A.S.Adventure opent 50e winkel in Lille en groeit naar vier Franse locaties ​

A.S.Adventure, de Belgische outdoor & lifestyle retailer, opent op dinsdag 2 september zijn vierde winkel in Frankrijk. Na eerdere openingen in Reims, Bordeaux en Nice kiest de retailer nu voor het eerst voor een locatie in het stadscentrum, in dé shoppingstraat van Lille: Rue de Béthune. Deze opening is een dubbele mijlpaal: het is niet alleen de eerste citystore in Frankrijk, maar ook de 50ste A.S.Adventure winkel, en dat in het jaar waarin het merk zijn 30-jarig bestaan viert.

Sinds de opening van de eerste A.S.Adventure winkel in 1995 is de Belgische retailer de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend outdoor- en lifestyleconcept met 1200 medewerkers in drie landen (België, Luxemburg en Frankrijk). Vandaag staat A.S.Adventure niet alleen bekend om haar brede en inspirerende aanbod, maar maar vormt ook herstel, onderhoud en circulariteit deel van zijn retailvisie.

Credits: A.S.Adventure

De Belgische outdoor & lifestyle retailer bouwt voort op die groei met de verdere uitbreiding van haar winkelnetwerk en de opening van haar 50ste winkel, net over de landsgrens in Lille (Frankrijk). Dit is de vierde winkel voor A.S.Adventure in Frankrijk, en meteen ook de eerste in een stadscentrum. Uit ervaring in Belgische steden als Antwerpen, Brussel en Gent weet A.S.Adventure dat zijn concept ook perfect werkt in een stedelijke omgeving.

Met de opening in Lille zet A.S.Adventure een nieuwe stap in zijn Franse verhaal.

“We blijven opportuniteiten in Frankrijk verkennen,” zegt Bea. “Lille is voor ons een logische volgende stap: een bruisende stad met een sterke shoppingcultuur, vlakbij België. Deze opening is bovendien extra bijzonder omdat het onze 50ste winkel is, in het jaar dat we 30 jaar A.S.Adventure vieren.”

Credits: A.S.Adventure

Credits: A.S.Adventure

De nieuwe winkel in Lille is gelegen in Rue de Béthune en beslaat 1.500 m². De stadscentrumwinkel biedt de vertrouwde multi-afdelingen mix van fashion & lifestyle, outdoor, travel, camping en wintersport. Het kwalitatieve, premium merkenaanbod is zorgvuldig samengesteld voor de Franse markt. Frankrijk is niet België en omgekeerd. Een één-op-één kopie werkt dus niet.

“De voorbije jaren hebben we gezocht naar de juiste aanpak, en inmiddels ook gevonden. Zo hebben we het merkenassortiment volledig afgestemd op de Franse markt. Ondertussen weten we dat onze aanpak werkt, en dat de Fransen dit ook weten te smaken.” Bea De Beuckelaer, CEO van Retail Concepts (A.S.Adventure & Juttu)

De winkel, met een team van tien medewerkers, staat onder leiding van Anthony Somme. Hij startte zijn carrière bij A.S.Adventure in Reims en Bordeaux waar hij doorgroeide tot store manager. Hij neemt nu de leiding over de vestiging in Lille.

Adres: Rue de Béthune 19-22, 59000 Lille, Frankrijk