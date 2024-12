Amsterdam The Style Outlets breidt met ASICS het winkelaanbod nog verder uit

Op 5 december aanstaande opent ASICS een nieuwe winkel in Amsterdam The Style Outlets. Met deze uitbreiding vergroot het outletcentrum het aanbod van internationale topmerken in het sportsegment.

ASICS zal naast het assortiment sportschoenen voor dames, heren en kinderen ook kleding en accessoires aanbieden. Natuurlijk allemaal met kortingen die oplopen van minimaal 20% tot 70% van de retailprijs.

Innovatie en geavanceerde technologie Het van oorsprong Japanse ASICS startte eind jaren ‘40 met toen nog maar twee medewerkers. Inmiddels staat het merk internationaal bekend om de innovatieve sportkleding waar geavanceerde technologie en retrolooks hand in hand gaan. Het merk is razend populair onder hardlopers. Naast hardlopers waarderen ook liefhebbers van onder andere tennis, volleybal, handbal, hockey en ook het steeds populairder wordende padel de sportkleding en -schoenen vanwege de perfecte fit, ultieme prestaties en opvallende en herkenbare design.

De #DeskBreak social challenge Wat veel mensen niet weten is dat ASICS een afkorting is voor Anima Sana In Corpore Sano dat vrij vertaald naar het Nederlands Een Gezonde Geest in een Gezond Lichaam betekent. Niet gek dus dat het bedrijf zich niet alleen inzet voor een goede lichamelijke, maar ook mentale gezondheid. Zo promoot ASICS op dit moment de #DeskBreak. De campagne is gericht op mensen die vaak lang achter een bureau zitten. Onderzoek laat zien dat het regelmatig nemen van een pauze om te bewegen het mentaal welzijn aanzienlijk kan bevorderen. De actie is in Nederland gekoppeld aan de stichting MIND Us, die zich specifiek richt op de mentale gezondheid van jongeren.

Een breed aanbod aan sportmerken ASICS is de meest recente toevoeging aan een indrukwekkende verzameling sportmerken. Zo zijn in het outletcentrum naast ASICS onder andere ook merkwinkels van Nike, adidas, New Balance, Levi’s, Puma en Guess te vinden. “Een mooi breed aanbod”, zegt Pascal Brouwer, Centermanager van Amsterdam The Style Outlets. “We werken constant aan een nog beter aanbod van internationale en Nederlandse topmerken. ASICS is binnen het al indrukwekkende portfolio aan sportmerken een absolute aanwinst. Het is een immens populair merk niet alleen onder de meer serieuzere sporters maar ook bij mensen die gewoon op zoek zijn naar heerlijk zittende sneakers en kleding.”

Naast de opening van ASICS op 5 december, opende Amsterdam The Style Outlets eind november ook nieuwe winkels van Tommy Hilfiger en Calvin Klein waarmee het aanbod stijgt naar meer dan 80 topmerkwinkels.